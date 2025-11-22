Realize Music Sing réinvente le chant en VR avec un catalogue plus que monumental

L’arrivée de Realize Music Sing sur la boutique Meta Quest ouvre la voie à une nouvelle manière d’aborder le chant en réalité virtuelle. Le studio Realize Music, cofondé par Mike Wilson qui a également participé à Devolver Digital et à Gathering of Developers, présente ce projet comme l’un des plus importants de sa carrière. L’objectif est simple. Transformer le chant en terrain de jeu interactif, expressif et apaisant, sans chercher la performance à tout prix.

« Nous souhaitions offrir auxjoueurs l’accès aux chansons qui les touchent profondément » explique Mark Roemer, PDG de Realize Music, rappelant l’ambition d’une expérience complète et pensée pour tous les profils.

Dès son lancement sur Meta Quest, l’application propose plus d’un million de morceaux issus d’accords officiels avec Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment et Beggars Group. Cette base couvre des décennies de musique populaire et s'enrichit de nouveaux titres chaque semaine. Le catalogue constitue l’un des plus vastes jamais accessibles dans une application musicale dédiée au jeu vidéo. Tout a été construit autour de l’idée que chaque chanson doit devenir un environnement réactif et vivant, animé par la voix du joueur.

L’application repose sur un principe simple. Vous chantez et le monde virtuel répond à votre voix. La hauteur, le rythme et l’énergie influencent la lumière, les mouvements et les couleurs. Une synchronisation entre les paroles, les animations et l’ambiance globale crée un espace où la musique déclenche des réactions visuelles constantes. L’idée n’est pas de juger ou de noter mais de laisser chacun explorer son rapport au chant dans un cadre détendu ou énergisant selon l’humeur.

L’équipe met en avant les bénéfices physiologiques associés à la vocalisation. Le chant stimule le nerf vague, favorise la détente, réduit la tension artérielle et déclenche la libération d’endorphines. Il agit aussi sur le lien social grâce à l’ocytocine. Le jeu intègre un suivi des séances pour ceux qui souhaitent observer leur progression tout en gardant une approche ludique. La bibliothèque musicale touche la pop, le rock, le RnB, la soul, les classiques intemporels et les hits modernes. Elle évoluera constamment.

L’ambition ne se limite pas au Meta Quest. Realize Music confirme qu’une version PC arrivera sur Steam en 2026 et que d’autres supports sont prévus. L’objectif est d’étendre l’expérience au-delà de la réalité virtuelle et de proposer un outil créatif accessible sur des plateformes traditionnelles. L’équipe présente cette sortie comme le début d’un nouveau cycle qui mélange divertissement, expression artistique et bien-être.

Mike Wilson résume cette vision avec une approche très personnelle. Il estime que les jeux vidéo peuvent améliorer le quotidien plutôt que se limiter au divertissement. Pour lui, Sing représente un retour à la joie simple de chanter, sans jugement ni pression. Il parle même d’un projet qu’il rêvait de concrétiser depuis longtemps.

L’application adopte un modèle économique flexible. Des extraits gratuits permettent d’essayer certaines chansons. Les joueurs peuvent acheter des titres à l’unité ou opter pour un abonnement donnant accès à tout le catalogue. Le jeu est disponible sur le Store de Meta ici et le tarif de lancement est fixé à 8,99 € par mois pendant deux mois avant de passer à 13,99 euros mensuels ou 165,99 € par an.