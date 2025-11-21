BON PLAN : les jeux PlayStation à prix cassé sur PC

BON PLAN : les jeux PlayStation à prix cassé sur PCpar Amaury M.
Plusieurs plateformes de jeux sur PC lancent des promotions sur les jeux édités par PlayStation.
À quelques jours du Black Friday, les revendeurs lancent de grosses promotions sur leurs produits. Les plateformes de distribution de jeux vidéo en ligne n'échappent pas à la tendance et, pour terminer la semaine, Gamesplanet et GOG.com proposent de belles réductions sur les jeux PlayStation disponibles sur PC.
De nombreux titres sont disponibles à prix réduits, essentiellement sur Gamesplanet. Sans plus attendre, voici les offres :
Gamesplanet :
- Horizon Forbidden West - Complete Edition à 33,99 € (-43 %) ;
- Horizon Zero Dawn Remastered à 27,99 € (-44 %) ;
- Stellar Blade à 51,99 € (-26 %) ;
- Stellar Blade - Complete Edition à 66,99 € (-26 %) ;
- Ghost of Tsushima - Director's Cut à 32,99 € (-45 %) ;
- Helldivers 2 à 29,99 € (-25 %) ;
- Helldivers 2 - Super Citizen Edition à 44,99 € (-25 %) ;
- Helldivers - Dive Harder Edition à 3,89 € (-81 %) ;
- Helldivers - Digital Deluxe Edition à 5,89 € (-80 %) ;
- LEGO: Horizon Adventures à 18,99 € (-53 %) ;
- LEGO: Horizon Adventures - Digital Deluxe Edition à 23,49 € (-53 %) ;
- God of War à 18,99 € (-62 %) ;
- God of War Ragnarök à 44,99 € (-25 %) ;
- God of War Ragnarök - Digital Deluxe Edition à 51,99 € (-26 %) ;
- Lost Soul Aside à 42,99 € (-39 %) ;
- Lost Soul Aside - Deluxe Edition à 49,99 € (-38 %) ;
- Marvel's Spider-Man Remastered à 22,49 € (-63 %) ;
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales à 18,99 € (-62 %) ;
- Marvel's Spider-Man 2 à 44,99 € (-25 %) ;
- Marvel's Spider-Man 2 - Digital Deluxe Edition à 51,99 € (-26 %) ;
- Until Dawn à 32,99 € (-53 %) ;
- The Last of Us - Part I à 27,99 € (-53 %) ;
- The Last of Us - Part I Digital Deluxe Edition à 31,99 € (-54 %) ;
- The Last of Us - Part II Remastered à 36,99 € (-26 %) ;
- Days Gone à 14,99 € (-63 %) ;
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection à 15,49 € (-69 %) ;
- Returnal à 22,49 € (-63 %) ;
- Sackboy: A Big Adventure à 18,49 € (-69 %) ;
- Everybody's Gone to the Rapture à 4,89 € (-76 %).
GOG.com :
- Days Gone à 15,99 € (-60 %) ;
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection à 16,54 € (-67 %) ;
- God of War à 20 € (-60 %).
