Jeux PlayStation Promos Gamesplanet

BON PLAN : les jeux PlayStation à prix cassé sur PC

Plusieurs plateformes de jeux sur PC lancent des promotions sur les jeux édités par PlayStation.

À quelques jours du Black Friday, les revendeurs lancent de grosses promotions sur leurs produits. Les plateformes de distribution de jeux vidéo en ligne n'échappent pas à la tendance et, pour terminer la semaine, Gamesplanet et GOG.com proposent de belles réductions sur les jeux PlayStation disponibles sur PC.

Jeux PlayStation Promos GOG

De nombreux titres sont disponibles à prix réduits, essentiellement sur Gamesplanet. Sans plus attendre, voici les offres :

Gamesplanet :

GOG.com :

Clint008
Rédacteur - Testeur
