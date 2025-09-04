Actualité
Uncharted 4 jaquette PlayStation Hits 19 06 2018

BON PLAN : les jeux Playstation Hits à prix cassé !

Source: Cdiscount

Plusieurs jeux incontournables de Sony sont à tout petit prix sur Cdiscount, tant que les stocks tiennent.

Des jeux PS4 cultes à petit prix

La gamme Playstation Hits met en avant les jeux qui ont rencontré un gros succès critique et commercial sur les consoles de Sony, réédités avec une jaquette un peu différente, mais surtout vendus à prix réduit. Des jeux pas forcément récents, mais incontournables et quelques titres sont actuellement à tout petit prix.

Les jeux Playstation Hits en promotion

Cdiscount casse les prix de plusieurs jeux Playstation Hits, qui passent à 9,49 € seulement ! Des jeux PS4 évidemment jouables sur PS5 avec la rétrocompatibilité, voici la liste des offres :

PlayStation Hits

