PUBG: Black Budget, un nouvel extraction shooter officialisé, il sera jouable très prochainement

Krafton annonce que le développeur PUBG Studios organisera un test alpha fermé pour son prochain titre, PUBG: Black Budget, en décembre prochain. Le test sera disponible pour les joueurs PC sur Steam en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et prendra en charge les langues suivantes : anglais, coréen, russe et chinois. Il s'agit d'une étape importante dans le développement de ce nouveau jeu de tir tactique d'extraction de PUBG Studios, conçue pour recueillir les précieux commentaires des créateurs et de la communauté sur les éléments clés du gameplay, une étape cruciale pour façonner l'avenir du jeu.

UNE NOUVELLE APPROCHE DU GENRE DES JEUX DE TIR ET D'EXTRACTION





PUBG: Black Budget redéfinit le genre des jeux de tir d'extraction en mettant l'accent sur l'exploration et la découverte plutôt qu'uniquement sur la survie et le combat. Les joueurs seront plongés dans l'univers de Coli, une île mystérieuse prisonnière d'une boucle temporelle et rongée par un phénomène surnaturel appelé « l'Anomalie ». Ils devront faire face à diverses menaces PvPvE, rechercher une technologie top secrète et dévoiler ce qui se cache derrière le projet secret SAPIENS.

CALENDRIER DE L'ALPHA FERMÉE ET ACCÈS





Le test en alpha fermée se déroulera exclusivement sur PC (Steam) et comprendra deux sessions de test publiques du 12 au 14 décembre, puis du 19 au 21 décembre, soit six jours au total répartis sur deux semaines. Les joueurs peuvent s'inscrire via la page Steam du jeu.

Les participants pourront librement diffuser, enregistrer et partager du contenu de jeu tout au long de la période de test. Les joueurs pourront également obtenir des clés d'accès via Twitch Drops pendant l'événement. Ce format ouvert a été pensé pour encourager les commentaires et l'engagement de la communauté, pour ainsi aider PUBG Studios à affiner le gameplay et les performances avant les prochaines phases de test.

Vous pouvez retrouver des PC gaming en promotion sur Cdiscount.