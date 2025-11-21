Actualité PC
Accueil PC Actualités
PUBG Black Budget01

PUBG: Black Budget, un nouvel extraction shooter officialisé, il sera jouable très prochainement

par
Source: Communiqué de Krafton

Les développeurs de PUBG: Battlegrounds, qui a popularisé le battle royale, s'attaquent aux jeux de tir d'extraction. Une alpha sera lancée dans quelques jours.

Krafton annonce que le développeur PUBG Studios organisera un test alpha fermé pour son prochain titre, PUBG: Black Budget, en décembre prochain. Le test sera disponible pour les joueurs PC sur Steam en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et prendra en charge les langues suivantes : anglais, coréen, russe et chinois. Il s'agit d'une étape importante dans le développement de ce nouveau jeu de tir tactique d'extraction de PUBG Studios, conçue pour recueillir les précieux commentaires des créateurs et de la communauté sur les éléments clés du gameplay, une étape cruciale pour façonner l'avenir du jeu.

PUBG Black Budget00.

UNE NOUVELLE APPROCHE DU GENRE DES JEUX DE TIR ET D'EXTRACTION

PUBG: Black Budget redéfinit le genre des jeux de tir d'extraction en mettant l'accent sur l'exploration et la découverte plutôt qu'uniquement sur la survie et le combat. Les joueurs seront plongés dans l'univers de Coli, une île mystérieuse prisonnière d'une boucle temporelle et rongée par un phénomène surnaturel appelé « l'Anomalie ». Ils devront faire face à diverses menaces PvPvE, rechercher une technologie top secrète et dévoiler ce qui se cache derrière le projet secret SAPIENS.

CALENDRIER DE L'ALPHA FERMÉE ET ACCÈS

Le test en alpha fermée se déroulera exclusivement sur PC (Steam) et comprendra deux sessions de test publiques du 12 au 14 décembre, puis du 19 au 21 décembre, soit six jours au total répartis sur deux semaines. Les joueurs peuvent s'inscrire via la page Steam du jeu.

PUBG Black Budget02

Les participants pourront librement diffuser, enregistrer et partager du contenu de jeu tout au long de la période de test. Les joueurs pourront également obtenir des clés d'accès via Twitch Drops pendant l'événement. Ce format ouvert a été pensé pour encourager les commentaires et l'engagement de la communauté, pour ainsi aider PUBG Studios à affiner le gameplay et les performances avant les prochaines phases de test.

Vous pouvez retrouver des PC gaming en promotion sur Cdiscount.

redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
PUBG: Black Budget Krafton Alpha Bêta Inscription Dates de l'alpha Phase de test Extraction shooter Jeu de tir tactique d'extraction FPS Multijoueur PvPvE PUBG Corp

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires