PAX East 2020 : Nintendo dévoile son line-up

Oui, Nintendo sera à la PAX East 2020, la firme japonaise vient avec plusieurs grosses licences pour faire plaisir aux visiteurs ! Entrons dans le vif du sujet, Animal Crossing: New Horizons sera dans les allées et il sera jouable pour la première fois ; rappelons que la date de sortie est fixée au 20 mars prochain. Les joueurs pourront profiter d'une variété d'activités relaxantes sur une île déserte, comme l'artisanat, le jardinage, la pêche, la décoration intérieure et extérieure, et interagir avec de charmants personnages familiers d'Animal Crossing.

Du côté des Pocket Monsters nous retrouverons Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX. Au programme ? Des démos et également de nombreux goodies à récupérer. Luigi’s Mansion 3 sera aussi de la fête et montera sur scène pour mettre en avant le mode ScreamPark où des équipes vont prendre part à une bataille de mini-jeux afin de déterminer qui sera le meilleur des chasseurs de fantômes.

Les participants inscrits à la PAX East auront la possibilité de réserver un pass gratuit à utiliser sur le stand Nintendo et d'obtenir un accès prioritaire pour la démo d'Animal Crossing: New Horizons. La réservation pour ce pass est disponible dès maintenant, il suffit de vous connecter à votre compte Nintendo sur le site officiel.