PAX West 2020 : le salon toujours maintenu à la rentrée

Avec la pandémie de COVID-19 qui sévit un peu partout sur la planète, les rassemblements sont interdits aux quatre coins du monde afin d'éviter la propagation du virus, et les salons vidéoludiques du printemps et de l'été 2020 sont quasiment tous annulés, ou transformés en évènements numériques. Mais concernant la rentrée, rien n'est encore décidé, et la PAX West devrait bien avoir lieu cette année à Seattle.

Ce sont les organisateurs de l'évènement qui l'ont en effet déclaré cette semaine dans un communiqué partagé sur leur site officiel. Bien évidemment, l'équipe reste attentive aux recommandations de l'OMS et du CDC, et même si la santé passe avant tout, la PAX West 2020 devrait bien avoir lieu du 4 au 7 septembre prochain :

Nous avons tendance à être assez calmes à cette période de l'année, mais comme nous avons eu des questions de fans et d'exposants, nous voulions faire savoir à tout le monde qu'à cette date, nous prévoyons toujours d'organiser une grande PAX West pour ce weekend du Labour Day à venir (du 4 au 7 septembre), et nous mettrons à jour notre site web avec plus d'informations sur les badges et l'inscription à l'hôtel dans les mois à venir. Notre priorité est toujours votre sécurité, et cela s'étend aux questions de santé publique. Au cours de l'année, nous continuerons de surveiller la situation et de travailler avec les responsables de la santé à tous les niveaux du gouvernement, et nous avons l'intention de suivre toutes les directives du CDC et de l'OMS dès leur publication. Cela dit, les mesures déjà prises par notre centre des congrès et le gouvernement local nous ont laissés optimistes et nous continuerons de travailler avec eux pour nous assurer de prendre les bonnes mesures tout au long de l'été. Nous avons hâte de vous accueillir chez nous comme nous l'avons toujours fait, mais jusque-là - assurez-vous que Tom Nook en ait pour son argent, et que Sephiroth soit défait dans votre sillage.

La PAX West n'est pas vraiment le salon vidéoludique le plus attendu de l'année, mais les éditeurs profitent souvent de l'évènement pour dévoiler quelques informations de dernière minute et des bandes-annonces pour les jeux attendus à la rentrée. Et comme les autres salons sont pour la plupart annulés ou grandement modifiés, cette PAX West 2020 pourrait donner lieu à quelques bonnes surprises.