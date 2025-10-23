The Outer Worlds 2 : les tests tombent, de grosses notes pour la presse anglophone ?

Très prolifique en cette année 2025, Obsidian Entertainment a déjà sorti Avowed et Grounded 2. Le studio, qui appartient à Microsoft, s'apprête à lancer dans quelques jours The Outer Worlds 2, la suite de son FPS/RPG de science-fiction. En attendant la sortie officielle, la presse anglophone dévoile ses tests dès aujourd'hui.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur The Outer Worlds 2 ?





Bien qu'il ne révolutionne pas grand-chose, The Outer Worlds 2 a séduit les testeurs et les notes sont très positives. La presse spécialisée anglophone a apprécié l'aspect RPG poussé, les choix qui ont de vraies conséquences, les améliorations apportées aux gunfights, les nouveaux compagnons ou encore l'écriture. Cependant, la conclusion est un peu décevante, les quêtes secondaires ne débouchent pas sur des récompenses intéressantes et les temps de chargement peuvent être longs.

Quand sortira The Outer Worlds 2 ?





La date de sortie de The Outer Worlds 2 est fixée au 29 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate. Vous pouvez précommander The Outer Worlds 2 à 69,99 € sur Cdiscount.

Les notes de The Outer Worlds 2 par la presse anglophone