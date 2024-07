A Quiet Place: The Road Ahead dévoile son scénario dans une nouvelle vidéo pas si silencieuse

Stormind Games développe en ce moment A Quiet Place: The Road Ahead, un jeu vidéo horrifique adapté de la franchise de films Sans Un Bruit et édité par Saber Interactive. Après une première bande-annonce dévoilant quelques extraits de gameplay, le titre refait parler de lui avec une nouvelle vidéo, partagée par IGN :

A Quiet Place: The Road Ahead sera un jeu d'horreur et d'infiltration à la première personne, se déroulant plus d'une centaine de jours après le début de l'invasion extraterrestre. Les joueurs incarneront Alex, une étudiante asthmatique qui va devoir survivre dans ce monde désormais hostile, en compagnie de son petit ami Martin. Il s'agira de faire le moins de bruit possible, même si des phases d'action sont déjà montrées dans la bande-annonce.

A Quiet Place: The Road Ahead est attendu en 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver le coffret Blu-ray 4K Ultra HD avec Sans Un Bruit 1 + 2 contre 24,99 € sur Amazon.