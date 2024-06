A Quiet Place: The Road Ahead, le jeu vidéo tiré des films Sans un Bruit se dévoile en vidéo

Alors que Sans Un Bruit : Jour 1, préquelle et spin-off qui s'attardera sur le début de l'invasion extraterrestre, se fait toujours attendre au cinéma, Saber Interactive dévoile aujourd'hui son jeu vidéo dans cet univers. Le titre avait été annoncé en 2021, mais nous découvrons enfin la première bande-annonce du jeu :

A Quiet Place: The Road Ahead sera là encore un spin-off, qui reprendra quand même les codes des films dans une aventure horrifique en solo. Les joueurs suivront une jeune femme qui va devoir survivre à l'apocalypse extraterrestre tout en gérant des drames familiaux et ses propres démons. Voici quelques points clés du jeu :

Une ambiance déconcertante - Ressentez la terreur absolue en tentant de garder le silence en vous cachant, et en vous faufilant près de créatures horribles ne chassant qu’à l’aide de leur ouïe.

- Ressentez la terreur absolue en tentant de garder le silence en vous cachant, et en vous faufilant près de créatures horribles ne chassant qu’à l’aide de leur ouïe. Un récit inédit - Rejoignez l’aventure dramatique inspirée par la franchise « A quiet place » en tant que jeune survivante d’un nouvel univers post-apocalyptique étrangement silencieux.

Une ingéniosité incroyable - Trouvez votre chemin à travers le monde en observant votre environnement et en évaluant avec perspicacité les outils disponibles autour.

Contrairement a ce qui avait été annoncé, ce n'est plus iLLOGIKA qui est en charge du développement, mais Stormind Games, un studio surtout connu pour les survival-horror Remothered. De quoi rassurer les fans ? Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour le savoir, A Quiet Place: The Road Ahead est attendu en 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Si vous ne connaissez pas les films, le coffret Blu-ray avec Sans Un Bruit 1 + 2 est disponible contre 16,99 € sur Amazon.