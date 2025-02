Football Manager 25 : une décision radicale qui va décevoir tous les fans

Chaque année, SEGA et Sports Interactive sortent un opus de leur franchise Football Manager, qui permet de s'immerger dans le monde du foot, mais pas sur le terrain. Les studios avaient dévoilé en septembre dernier Football Manager 25, d'abord attendu en novembre 2024, mais repoussé au mois de mars 2025. La date butoir approche, les nouvelles se font rares et les studios font aujourd'hui une annonce surprenante.

Trève de suspens, SEGA et Sports Interactive annoncent que Football Manager 25 est annulé. Oui, cet épisode ne verra pas le jour, les fans qui l'avaient précommandé vous évidemment être remboursés. Dans un communiqué publié sur le site officiel de la franchise, les développeurs s'excusent auprès des joueurs et ils expliquent avoir rencontré de nombreux problèmes pendant la conception. Les studios avaient le choix entre lancer FM25 dans un sale état, puis l'améliorer avec des mises à jour post-lancement, mais ils ont préféré tout annuler et se focaliser sur le développement d'un nouveau jeu, sans doute Football Manager 26, qui bénéficiera de davantage de temps de conception. Voici le communiqué complet :

Sports Interactive a le regret de vous informer qu'à la suite de très nombreuses discussions en interne et de mûres réflexions avec SEGA, nous avons pris la douloureuse décision d'annuler Football Manager 25 et de nous concentrer sur la prochaine version.

Pour le grand nombre d'entre vous qui avait précommandé FM25, nous vous remercions énormément pour votre confiance et votre soutien et nous sommes désolés de vous décevoir. Veuillez consulter la FAQ ci-dessous pour déterminer comment obtenir votre remboursement.

Nous savons que cette nouvelle sera synonyme d'énorme déception, surtout vu que la date de sortie avait déjà été décalée par deux fois et que vous attendiez avec beaucoup d'impatience la première présentation de gameplay. Nous ne pouvons que vous présenter nos excuses pour le temps que cela nous a pris avant de vous communiquer cette décision. Afin de rester en conformité avec nos parties prenantes, y compris avec des réglementations légales et financières, aujourd'hui était la première date à laquelle il était possible de publier cette déclaration.

Nous avons toujours tiré une immense fierté du fait de proposer des jeux offrant le meilleur rapport qualité-prix, capables de vous apporter d'innombrables heures de divertissement et dignes de chaque centime dépensé et chaque moment passé à y jouer. Avec le lancement de FM25, nous avions pour objectif de créer le bond visuel et technique le plus impressionnant de la série pour toute une génération, afin de poser les fondations pour une nouvelle ère.

En raison de divers challenges à propos desquels nous avons fait preuve de transparence jusqu'à ce jour, et en raison de nombreux autres problèmes que nous n'avions pas anticipés, nous ne sommes pas parvenus à atteindre les objectifs fixés dans divers compartiments du jeu, malgré les efforts phénoménaux déployés par toute notre équipe. Chaque décision de retarder la sortie avait été prise dans l'optique de faire progresser le jeu jusqu'au niveau désiré, mais, alors que nous approchions d'étapes de développement cruciales au tournant de l'année, il est devenu indéniablement clair que nous ne parviendrons pas à atteindre notre standard désiré, malgré les ajustements opérés à notre calendrier.

Même si de nombreux domaines du jeu ont atteint nos objectifs, l'expérience joueur au sens global et l'interface du jeu ne sont pas au niveau souhaité. Des évaluations approfondies ont démontré, y compris via des séances de « playtest » consommateurs, que la nouvelle direction prise par le jeu est clairement validée et que nous nous rapprochons du but. Cependant, nous sommes toujours un peu trop loin des standards que vous méritez.

Nous aurions pu persévérer et publier FM25 dans son état actuel, puis corriger les problèmes par la suite, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Nous ne voulions pas non plus aller au-delà d'une sortie en mars, puisqu'il serait alors trop tard dans la saison footballistique pour espérer que les joueurs achètent de nouveau une autre version du jeu plus tard dans l'année.

En conséquence de cette annulation, tous nos efforts sont désormais concentrés pour nous assurer que notre prochaine sortie atteindra notre objectif et répondra au niveau de qualité que nous attendons tous. Nous vous fournirons de nouvelles mises à jour pour vous informer de nos progrès sur ce plan dès que nous en aurons la possibilité.

Merci de nous avoir lus et merci de votre patience et de votre soutien indéfectible. Tous nos efforts seront désormais concentrés pour créer une nouvelle ère pour Football Manager.

Sports Interactive