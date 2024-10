Football Manager 25 déjà repoussé, et pas qu'un peu !

La semaine dernière, SEGA et Sports Interactive présentaient en détail Football Manager 25, leur nouveau jeu de gestion dans le monde du football. Sa date de sortie était alors fixée au 26 novembre 2024 sur PC, PlayStation, Xbox, Switch, iOS et Android dans ses différentes versions, mais voilà que les studios annoncent déjà un report.

Oui, Football Manager 25 est repoussé au mois de mars 2025, le titre aura donc plusieurs mois de retard. Difficile de comprendre ce qui a changé en interne en une dizaine de jours seulement, mais les studios publient un communiqué pour expliquer la raison de ce report :

Après de mûres réflexions, Sports Interactive a pris la douloureuse décision de retarder davantage la sortie de Football Manager 25.

À la suite de discussions avec SEGA, nos concédants de licences et partenaires, nous sommes tombés d'accord pour déterminer que la meilleure option est de repousser la sortie jusqu'au mois de mars 2025. Les dates de sortie spécifiques de chaque plateforme suivront une fois qu'elles auront été confirmées.

Dans notre dernière Mise à jour de développement en septembre, nous avions expliqué que nous devions repousser la fenêtre de sortie initialement prévue pour FM25 afin de nous donner un peu plus de temps pour vous fournir la meilleure expérience possible pour cette première édition dans la nouvelle ère de Football Manager.

Ce temps de développement supplémentaire n'a malheureusement pas été suffisant pour nous assurer que la qualité du jeu et de l'expérience soit à la hauteur de nos attentes et de nos très rigoureux standards.

Dans l'article de blog précédent, nous avions expliqué que ce cycle de développement s'était révélé très éprouvant pour le studio. De nombreux aspects ont progressé plus lentement que ce que nous espérions, malgré le fait que tous les membres de l'équipe ont travaillé à un rythme effréné pour essayer de terminer dans les délais.

Les calendriers étaient déjà très serrés et, comme cela a été justement signalé par nombre de vos commentaires récents, nous étions tout simplement en train de trop nous précipiter au risque de compromettre nos standards de qualité habituels. Ceci a fait peser énormément de pression sur tous nos collaborateurs travaillant au studio, lesquels sont tous incroyablement passionnés et dévoués à livrer le meilleur jeu possible.

FM25 est le bond visuel et technique dans la série le plus impressionnant de toute cette génération. Nous ne pouvons tout simplement pas compromettre la sortie de ce virage crucial dans l'histoire de Football Manager en nous précipitant pour le livrer en novembre.

Évidemment, ce n'est pas la situation dans laquelle nous souhaitions être à sept semaines de notre sortie, mais dans l'esprit des valeurs de notre studio, nous envisageons toujours la situation dans sa globalité ; et la situation globale à l'heure actuelle nous indique que nous avons besoin de ce délai supplémentaire pour livrer un jeu dont nous pourrons tous être fiers.

Pour le grand nombre d'entre vous qui avait déjà précommandé le jeu, nous vous remercions énormément pour votre confiance et votre soutien. Cependant, étant donné le délai pour la sortie, veuillez contacter votre revendeur si vous désirez un remboursement.

Une chose que vous avez remarquée comme absente lors de notre annonce le 30 septembre était la mention de l'Accès en Avant-Première sur PC/Mac. Nous pouvons vous confirmer que l'Accès en Avant-Première sera disponible en amont de la nouvelle date de sortie et lorsque nous aurons suffisamment de données sur la durée de cette période, nous vous en informerons dans les plus brefs délais. La nouvelle présentation de gameplay sera désormais également déplacée à la fin du mois de janvier 2025.

Nous sommes bien conscients que cette annonce va fortement vous décevoir. Nous partageons cette déception et sommes affreusement désolés.

Merci de nous avoir lus et merci de votre patience. Elle signifie énormément pour nous tandis que nous continuons de travailler pour créer une nouvelle ère pour Football Manager.