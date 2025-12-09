Les 10 jeux vidéo les plus recherchés sur Google en 2025

À chaque fin d'année, Google dévoile les mots-clés qui ont été le plus recherchés par les internautes sur le célèbre moteur de recherche. Un bilan qui couvre un tas de sujets : politique, décès, sports, films et séries, musique, livres, podcasts, mais également les jeux vidéo. L'année dernière, Palworld était le deuxième jeu le plus recherché sur Google, derrière Connections (un jeu de puzzle avec des mots à la Wordle, disponible sur le site du New York Times). Et en 2025 ?

Quel est le jeu vidéo le plus recherché sur Google en 2025 ?





Eh bien c'est ARC Raiders qui est le jeu vidéo le plus recherché sur Google cette année, dans le monde. L'extraction shooter d'Embark Studios a fait sensation à sa sortie en octobre dernier, séduisant des millions de joueurs. Sur le podium, nous retrouvons évidemment Battlefield 6, un autre jeu de tir très populaire, mais également Strands. Là encore, il s'agit d'un jeu de puzzle avec des mots, disponible en ligne. Notre RPG national Clair Obscur: Expedition 33 n'est « que » cinquième. Voici le Top 10 des jeux vidéo les plus recherchés sur Google en 2025 :

ARC Raiders ; Battlefield 6 ; Strands ; Split Fiction ; Clair Obscur: Expedition 33 ; Path of Exiles 2 ; Grand Theft Auto 6 ; Légendes Pokémon : Z-A ; Minecraft ; Roblox.

Un Top 10 bien différent en France





Rappelons qu'il s'agit là du Top 10 international. En France, les jeux vidéo recherchés sur Google en 2025 sont un peu différents :

Assassin's Creed Shadows ; Battlefield 6 ; ARC Raiders ; Kingdom Come: Deliverance II ; Ghost of Yotei ; EA SPORTS FC 26 ; Clair Obscur: Expedition 33 ; Légendes Pokémon : Z-A ; Avowed ; Mario Kart World.

Ces Top 10 montrent bien que certains jeux, pourtant très populaires auprès des gamers, restent ignorés par de nombreux internautes. Ici, pas de Death Stranding 2: On the Beach, de Silent Hill f ou d'Hollow Knight: Silksong. Ces jeux, aux côtés d'autres, sont nommés à de multiples reprises aux Game Awards 2025, la cérémonie la plus populaire, qui aura lieu cette semaine.

