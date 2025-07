Mafia: The Old Country s'offre 9 minutes de gameplay en Sicile

À maintenant un mois de sa sortie, Mafia: The Old Country a droit à une nouvelle vidéo de gameplay. Ce n'est pas 2K Games ou Hangar 13 qui partagent cette séquence, mais IGN First, qui dévoile pas moins de neuf minutes de gameplay du jeu d'action, qui va revenir aux origines de la pègre.

Quand se déroule Mafia: The Old Country ?





Développé à l'aide de l'Unreal Engine 5, Mafia: The Old Country nous ramènera au début des années 1900 afin de découvrir comment la mafia sicilienne a vu le jour au sud de l'Italie. Cet opus adoptera une structure plus narrative, délaissant le monde ouvert des précédents volets, et se concentrera sur Enzo Favara, un jeune homme qui tente de rejoindre la Cosa Nostra.

Quel sera le gameplay de Mafia: The Old Country ?





Cette vidéo de gameplay de neuf minutes prend place pendant le Chapitre 5, avec quelques discussions à l'armurerie, de la conduite, puis une séquence d'infiltration dans la villa de Ludovici. La mission se poursuit avec un gunfight, les munitions sont limitées, mais Enzo sera également possible de se battre au corps-à-corps. Si la santé est elle aussi réduite, les joueurs pourront se bander pour survivre pendant le combat.

Quand sort Mafia: The Old Country ?





La date de sortie de Mafia: The Old Country est fixée au 8 août 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Si le jeu d'action de 2K Games et Hangar 13 vous intéresse, vous pouvez le précommander à prix réduit grâce à notre guide d'achat : BON PLAN : Mafia: The Old Country, où le précommander à un prix non prohibitif ?