Pokémon 25 : l'album, tracklist complète et date de sortie pour la compilation spéciale pour le 25e anniversaire

Cette année de 25e anniversaire de la saga Pokémon nous a permis d'apprécier plusieurs initiatives, dont celle de Pokémon 25 : La Musique. The Pokémon Company a ainsi préparé une série de chansons spéciales inspirées par l'industrie du jeu vidéo, sans grosses références réelles aux productions de Game Freak pour autant. Après la sortie de Pokémon 25 : The Red EP avec des morceaux de Mabel, Vince Staples et Cyn, une variante Pokémon 25 : The Blue EP avec des remix de ZHU, et à des morceaux signés Katy Perry, Post Malone et Louane, place au clou du spectacle : Pokémon 25 : l'album.

Sa date de sortie vient d'être fixée au 15 octobre 2021, avec une tracklist composée de 14 titres, dont tous ceux déjà parus ces derniers mois. S'y ajoutent la collaboration annoncée avec J Balvin, « Ten Cuidado », mais aussi « Phases » par Jax Jones et Sinead Harnett, « Believing » par Lil Yachty, « Art Show » par Tierra Whack, et « Reconnect » par Yaffle, Daichi Yamamoto et AAAMYYY, un morceau exclusif au format numérique.



Liste des morceaux de Pokémon 25 : l’album Katy Perry – Electric Jax Jones – Phases (avec Sinead Harnett) Mabel – Take It Home Lil Yachty – Believing J Balvin – Ten Cuidado Cyn – Wonderful Vince Staples – Got ’Em Louane – Game Girl Tierra Whack – Art Show Post Malone – Only Wanna Be With You (version Pokémon 25) Yaffle – Reconnect (feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY)* Mabel – Take It Home (remix de ZHU) Cyn – Wonderful (remix de ZHU) Vince Staples – Got ’Em (remix de ZHU) Sur sa collaboration avec Pokémon, et en tant que l’un des derniers artistes à annoncer un titre sur cet album tant attendu, Lil Yachty a déclaré : « J’ai toujours été fan de Pokémon, et j’ai sauté sur l’occasion quand on m’a proposé de figurer sur l’album. J’adore le morceau que j’ai enregistré, intitulé « Believing », et j’espère qu’il inspirera mes fans à poursuivre leurs rêves. » « P25 : la musique a été une aventure incroyable au cours de laquelle nous avons pu collaborer avec de nombreux artistes de talent pour nous aider à célébrer les 25 ans de Pokémon », a déclaré Colin Palmer, vice-président du marketing de The Pokémon Company International. « Alors que le compte à rebours est lancé avant la sortie de Pokémon 25 : l’album, point culminant de cette aventure d’un an, nous avons hâte que Lil Yachty, Tierra Whack et Jax Jones se joignent à la fête et ajoutent à cette compilation leurs nouvelles chansons inspirées de Pokémon. »

Côté jeux vidéo, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante peuvent toujours être précommandés pour 44,99 € sur Amazon.fr.