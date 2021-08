Pokémon : Louane va chanter le titre Game Girl sur la compilation anniversaire Pokémon 25 : L'Album (oui, vraiment)

Dans le cadre du 25e anniversaire de la saga Pokémon, The Pokémon Company a lancé le programme Pokémon 25 : La Musique pour proposer des musiques originales inspirées par la franchise. Nous avons déjà eu droit à Pokémon 25 : The Red EP avec des morceaux de Mabel, Vince Staples et Cyn, une variante Pokémon 25 : The Blue EP avec des remix de ZHU, et à des morceaux signés Katy Perry et Post Malone qui finiront sur un Pokémon 25 : L'Album.

Une autre artiste bien connue des fans français vient d'être confirmée pour l'album attendu pour cet automne : oui, il s'agit bien de Louane, révélée dans The Voice et désormais incontournable dans l'industrie francophone. La jeune femme a écrit et interprété Game Girl, un morceau composé et produit par P3gase aka Florian Rossi (son compagnon) et mixé par Josh Gudwin. Le résultat prendra la forme d'une « mélodie qui nous trotte dans la tête », portée par un clip « dans plusieurs décors colorés qui transportent le spectateur dans l'imagination débridée de Louane, influencée par le monde en constante évolution des Pokémon ». La vidéo et la chanson seront dévoilées ce 27 août 2021.

« Louane est une artiste talentueuse qui vient s’ajouter à la liste grandissante de talents du monde entier qui contribuent à célébrer les 25 ans de Pokémon », a déclaré Colin Palmer, vice-président du marketing de The Pokémon Company International. « 'Game Girl', avec ses paroles en français et en anglais, est un hymne pop extraordinaire pour les dresseurs de Pokémon, et représente également la dimension mondiale de Pokémon auprès des fans internationaux. » « Pokémon fait partie de mes premiers souvenirs, je suis tombée amoureuse de Sacha à la première seconde », explique Louane. « Je n’ai pas hésité une seule seconde à travailler pour Pokémon. C’était hyper inspirant de pouvoir écrire une histoire autour de ce que je vivais petite. »

