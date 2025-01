Xbox Game Pass : les premiers ajouts de janvier 2025 dévoilés, ça va être l'Enfer

La dernière fois que nous avons eu des nouvelles du catalogue du PC/Xbox Game Pass remonte déjà à début décembre, puisque tout le programme du mois avait alors été présenté, et même un peu plus. Les bonnes habitudes reprennent donc en ce début d'année 2025. Bon, rien de bien extravagant pour le moment, ce qui est normal, mais les quelques ajouts proposés ne sont pas mauvais pour autant. Parmi eux, nous retrouvons le tout premier Diablo, qui malgré l'âge reste une valeur sûre.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour la première moitié de janvier. Notez qu'un total de 6 départs sont prévus d'ici la semaine prochaine.

Disponible aujourd'hui

Road 96 (Cloud, Console et PC) - 7 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

De retour dans le Game Pass, Road 96 vous embarque dans un road-trip déjanté et magnifique. Au cours de ce voyage risqué vers la frontière, vous rencontrerez des personnages incroyables et découvrirez leurs histoires et secrets entremêlés dans une aventure en constante évolution. Mais chaque kilomètre vous confrontera à des choix. Vos décisions façonneront votre aventure, influenceront les personnes que vous croisez et peut-être même changeront le monde.

Bientôt disponibles

Lightyear Frontier (Game Preview) (Xbox Series X|S) - 8 janvier - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Créez votre ferme interstellaire dans cette aventure agricole paisible en monde ouvert ! Construisez votre ferme durable, cultivez des plantes extraterrestres, personnalisez votre mecha et explorez un nouveau monde plein de mystères jusqu'à trois amis !

My Time at Sandrock (Console) - 8 janvier - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Tout comme dans My Time at Portia, My Time at Sandrock se déroule dans un monde post-apocalyptique, 300 ans après le Jour de la Calamité qui a détruit la plupart des technologies modernes. Collectez des ressources pour construire des machines, liez-vous d'amitié avec les habitants et défendez Sandrock contre les monstres et tout cela en sauvant la ville de la ruine économique !

Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X|S) - 8 janvier - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Rejoignez Robin des Bois et sa bande d'insoumis dans l'Angleterre du XIIe siècle dans leur quête pour une Nottingham libre. Parcourez différentes régions et érigez un village caché tout en aidant les habitants des terres avoisinantes. Accomplissez des quêtes, construisez divers bâtiments, fabriquez une large gamme d'objets et explorez librement des lieux inspirés à la fois de la mythologie et de l'histoire dans ce RPG en monde ouvert avec des fonctionnalités de construction de base.

Rolling Hills (Console) - 8 janvier - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Servez des sushis en tant que robot cuisinier dans Rolling Hills, une simulation de vie sur la gestion de votre propre restaurant dans un village chaleureux. Faites-vous de nouveaux amis, achetez des ingrédients, améliorez votre commerce et améliorez la vie de vos voisins tout en perfectionnant votre art !

EA Sports UFC 5 (Cloud et Xbox Series X|S) via EA Play - 14 janvier - Disponible via EA Play dans le Game Pass Ultimate

Déchaînez votre fureur et profitez d'un accès illimité à EA Sports UFC 5, disponible dans le Game Pass Ultimate via EA Play. Les membres peuvent également débloquer le Bruce Lee Bundle et incarner les alter ego du père des arts martiaux mixtes, sans coût supplémentaire, dans la section Avantages du 14 janvier au 11 février.

Diablo (PC) - 14 janvier - Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Plongez dans la légendaire ville de Tristram avec Diablo, l'Action-RPG emblématique qui a marqué l'histoire du genre ! Entre une progression captivante, des options de personnalisation riches et des combats palpitants, Diablo vous invite à une aventure mémorable au cœur d'un univers gothique sombre et fascinant.

Avantages Xbox Game Pass Ultimate

Nouvelle année, nouveaux Avantages ! N'oubliez pas de vérifier chaque semaine la section Game Pass sur votre console, l'application mobile Xbox ou l'application Xbox sur PC pour découvrir les nouveautés.

The First Descendant Saison 2 : Ancestors Bundle - Disponible dès maintenant

Découvrez le shooter looter nouvelle génération, The First Descendant et améliorez votre expérience avec le pack exclusif pour la Saison 2 : Ancestors Bundle ! Personnalisez vos Descendants et vos armes avec des styles uniques et des améliorations exclusives.

Vigor : Coast Guardian Pack - Disponible dès maintenant

Sous les lumières scintillantes des aurores boréales, sur la côte glacée d'Anniken, un phare silencieux domine les Outlands. Équipez-vous et portez l'héritage de ce repère emblématique dans chaque bataille grâce au Coast Guardian Pack.

Apex Legends : Charme d'arme « Coup de chance » - Disponible dès maintenant

Ajoutez une touche de style à votre arsenal avec le charme d'arme « Coup de chance ». Équipez-la sur votre arme préférée et partez au combat pour la gloire, la renommée et la fortune avec élégance.

Metaball : Punk Pack - 7 janvier

Metaball est un jeu multijoueur sportif, gratuit et cross-play, avec des parties pleines d'action et de vitesse. Le Punk Pack débloque sept tenues légendaires colorées et stylées pour vous démarquer sur le terrain !

Ils nous quittent le 15 janvier

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le Game Pass, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.