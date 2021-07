Pokémon : « Take It Home » par Mabel, une nouvelle musique et un clip issus de la compilation P25 : la musique

Nintendo et Game Freak fêtent les 25 ans de Pokémon de bien des manières cette année. L'une des plus originales est probablement la compilation P25 : l'album, un recueil de 14 chansons originales par 11 artistes plus ou moins connus du label Universal. Nous avions découvert Only Wanna Be With You (Pokémon 25 Version) de Post Malone lors d'un concert virtuel, mais aussi Electric de Katy Perry avec un clip amusant, place désormais à un titre signé Mabel.

La jeune musicienne connue pour Don't Call Me Up, Mad Love ou Tick Tock revient avec Take it Home, un morceau produit par Tommy Brown (Kanye West, Ariana Grande) et Mr. Franks (Ariana Grande, Justin Bieber) dont ni le thème ni la sémantique ne semblent avoir de lien avec l'univers des Pokémon. L'artiste espagnole a accompagné sa création d'un clip réalisé par Sophia Ray (Ella Eyre, Little Mix, Amber Mark) à l'hôtel Savoy à Londres. Elle y rêve d'un Pikachu et d'un Rondondou, mais malgré ces créatures et une coupe de cheveux digne d'une Championne de seconde zone, force est de constater que tous les titres n'auront pas de lien direct avec la franchise.

« Je suis une fan de Pokémon depuis des années, j'ai donc sauté sur l'opportunité de rejoindre le programme P25. », a déclaré Mabel. « Travailler avec Pikachu et mon Pokémon favori, Rondoudou, pour le clip de « Take It Home » a vraiment été amusant. J'espère que les fans aimeront la chanson autant que j'ai aimé travailler dessus pour célébrer les 25 ans de Pokémon ! » « Mabel a un talent incroyable et sa tonalité pop a ajouté une dimension supplémentaire à la campagne P25 : la musique consacrée aux 25 ans de Pokémon », nous a confié Colin Palmer, vice-président du marketing de The Pokémon Company International. « Les fans de musique vont adorer « Take It Home », et les fans de Pokémon seront ravis de voir Rondoudou dans le clip de Mabel, car il est réputé pour être un Pokémon pétillant qui aime aussi chanter. C'est en accord parfait avec la célébration de notre 25e anniversaire. »

La compilation P25 sortira à l'automne, avec également J Balvin sur la tracklist.