Pokémon : un clip « Electric » avec Pikachu pour la collaboration du 25e anniversaire avec Katy Perry et des vêtements en édition limitée dévoilés

Afin de célébrer le 25e anniversaire de la licence, The Pokémon Company a eu la curieuse idée de s'associer avec des artistes internationaux afin de créer Pokémon 25 : l'album, attendu cet automne sous le label Capitol Records d'Universal Music. Outre Post Malone, qui a effectué une performance virtuelle en février dernier, nous savions déjà que Katy Perry figurerait parmi les stars de cet album. Nous pouvons désormais découvrir le résultat de cette collaboration avec sa chanson Electric, donc le clip officiel a été mis en ligne ce matin.

Ce morceau, qu'elle a composé spécialement pour l'occasion et sur lequel elle a travaillé avec The Monsters & Strangerz et Jon Bellion, a donc eu droit à un clip signé Carlos López Estrada, le réalisateur de Raya et le dernier dragon, tourné à Hawaï. Outre un phare qui peut aisément faire penser à celui d'Oliville à Johto, la vidéo met en scène Katy et son Pikachu qui sont ramenés dans le passé alors que la jeune femme faisait ses débuts musicaux et n'était alors accompagnée que d'un Pichu, qui a donc évolué depuis.

« Lorsque j'ai visité le Pokémon Café lors d'un voyage au Japon, j'ai été très nostalgique. Ça m'a fait penser à mes années collège. Alors quand j'ai reçu l'appel pour participer à la célébration du 25e anniversaire aux côtés de Post Malone et J Balvin, j'étais ravie », nous a confié Katy Perry. « Les thèmes de la chanson, la persévérance et la recherche de sa lumière intérieure, ont guidé ma vie et résonnent parfaitement avec l'histoire et les personnages de Pokémon. Pikachu est la forme évoluée de Pichu, donc dans la vidéo, on me voit plus jeune avec Pichu puis on me retrouve de nos jours avec Pikachu. Nous avons tous les deux évolué, tout en conservant une part d'enfant. » « Katy Perry a créé un hymne vibrant pour nous aider à célébrer les 25 ans de Pokémon avec "Electric", une superbe chanson sur la reconnaissance de son propre parcours et son évolution », a déclaré Colin Palmer, vice-président du marketing chez The Pokémon Company International. « Nous espérons également que les fans du monde entier apprécieront de voir Pikachu faire équipe avec Katy dans le clip d'"Electric". C'est un merveilleux accompagnement visuel pour cette chanson. »

Mais ce n'est pas tout, puisque dans le cadre de P25 : la musique, quelques articles en édition limitée sont proposés à la vente. Vous pouvez donc vous procurer un tee-shirt vendu 30 $, un sweat à 60 $ et un sac en toile coûtant également 30 $ sur la page officielle de l'opération, tous arborant le nom de la chanteuse et de sa chanson, dont le single est lui disponible au prix de 4,99 $.

Pour rappel, les célébrations du 25e anniversaire de Pokémon ont permis la révélation de plusieurs jeux à paraître sur Switch qui nous ramèneront à Sinnoh, que ce soit à l'époque moderne dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, un remake adoptant un style chibi, ou dans le passé avec l'alléchant monde ouvert de Légendes Pokémon: Arceus. En attendant, New Pokémon Snap est disponible à 59,99 € chez Micromania.