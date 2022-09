Pokémon Écarlate et Violet : Ed Sheeran dévoile le superbe clip du morceau Celestial, qui sera présent dans les jeux

L'année dernière, pour le quart de siècle de la licence, nous avions eu droit à la compilation Pokémon 25 : l'album, regroupant une dizaine de morceaux originaux plus ou moins inspirés par la franchise. The Pokémon Company n'en a pas fini avec les collaborations avec des chanteurs connus et s'apprête à remettre le couvert avec Ed Sheeran. Et cette fois, ce ne sera pas pour du contenu cosmétique ou un concert Pokémon GO.

Le chanteur anglais a en effet composé un titre original baptisé Celestial, qui sortira sur toutes les plateformes de streaming le 29 septembre. Il en a diffusé un premier extrait sur les réseaux sociaux et il s'agit forcément d'une énième balade à la guitare, qu'il interprète ici allongé au milieu de peluches Pokémon. Les paroles ne semblent pas encore liées à la licence, même si elle apparaît jusqu'à la pochette du single, un dessin sommaire représentant Ed et un Pikachu.



Preview of Ed Sheeran's Pokémon song Celestial. pic.twitter.com/Dh8V3f5gQU — Centro LEAKS (@CentroLeaks) September 22, 2022

L'opération commerciale s'inscrit-elle dans la continuité de Pokémon 25 : l'album ou visera-t-elle à promouvoir Pokémon Écarlate et Violet avant leur sortie en novembre ? Nous aurons la réponse jeudi prochain, sûrement avec un clip en prime. Vous pouvez précommander votre exemplaire des jeux Switch à partir de 44,99 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : le clip de Celestial est disponible, et mélange des prises de vue réelles et des personnages animés dessinés par l'artiste japonais Yu Nagaba. Le titre pourra être entendu dans Pokémon Écarlate et Violet, certainement pour un générique de fin mémorable.

