Pokémon GO : la collaboration avec Ed Sheeran détaillée, un concert et un évènement spécial prévus

Pokémon GO n'est pas étranger aux collaborations originales, lui qui nous a déjà dotés de partenariats avec One Piece ou Longchamp. Il ne nous a cependant pas habitués à s'acoquiner avec des personnalités bien réelles, ce qu'il compte visiblement faire dans le cadre d'une association inattendue.

Nous venons en effet de découvrir une étrange image vantant une collaboration « Coming soon », partagée par... Ed Sheeran. Le chanteur britannique ultra-populaire, récemment aperçu dans Game of Thrones et Red Notice, va visiblement faire une incursion dans le jeu mobile de Niantic prochainement. Mais avec quoi ? Du contenu cosmétique inspiré de son album = sorti le 29 octobre dernier à acheter pour nos avatars ? Un évènement lié à son univers musical ? Du contenu physique ou numérique en dehors du jeu ? Ou quelque chose d'encore plus original ?

Nous aurons probablement l'occasion d'en apprendre plus sur ce mystère dans les jours qui viennent. D'ici là, les imminents Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont disponibles en précommande à partir de 44,99 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : c'est finalement tout un évènement autour d'Ed Sheeran que Niantic a prévu pour Pokémon GO, du 22 au 30 novembre. Il permettra de débloquer gratuitement un sweatshirt =, de rencontrer des Carapuce portant des lunettes de soleil et Grenousse chromatiques, et surtout d'écouter un concert spécial du chanteur via l'onglet actualité du jeu !

Dresseurs, Nous sommes ravis d’annoncer que nous allons collaborer avec Ed Sheeran, auteur-compositeur-interprète et lauréat d’un Grammy ! Plus tard ce mois-ci, un évènement spécial et un spectacle seront accessibles via les actualités du jeu pour votre plus grand plaisir. Lire la suite pour plus d’informations. Une performance spéciale Pokémon GO ! Du lundi 22 novembre 2021 à 11h00 PST (GMT -8) au mardi 30 novembre 2021 à 13h00 PST (GMT -8) Une performance spéciale d’Ed Sheeran sera accessible via l’application Pokémon GO. Vous pourrez la découvrir dans les actualités du jeu à partir du lundi 22 novembre 2021 à 11h00 PST (GMT -8). Ce spectacle comprendra des chansons du nouvel album d’Ed = et plus encore. Vous retrouverez les titres suivants : « Perfect » ;

« Bad Habits » ;

« Overpass Graffiti » ;

« Thinking Out Loud » ;

« First Times » ;

« Shivers ». Un évènement festif Du lundi 22 novembre 2021 à 11h00 PST (GMT -8) au mardi 30 novembre 2021 à 13h00 PST (GMT -8) Ed choisit toujours les Pokémon de type Eau comme premier partenaire quand il démarre un nouveau jeu Pokémon. Pour célébrer cette collaboration, cet évènement mettra à l’honneur tous les starters Pokémon de type Eau actuellement disponibles dans Pokémon GO ! Bonus d’évènement Prenez une photo chaque jour pour obtenir une surprise ! Musique du jeu Overpass Graffiti sera joué tous les soirs dans Pokémon GO du lundi 22 novembre 2021 au mardi 30 novembre 2021. Rencontres sauvages Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l’état sauvage. Kaiminus

Gobou

Tiplouf

Moustillon Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants. Carapuce portant des lunettes de soleil

Grenousse Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Rencontres de missions d’Étude de terrain Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants lorsque vous aurez terminé les missions d’Étude de terrain ! Carapuce portant des lunettes de soleil Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Nouveaux objets, autocollants et lots d’avatar Le nouvel article pour avatar suivant sera disponible du lundi 22 novembre 2021 à 13h00 PST (GMT -8) jusqu’à la fin de l’évènement ! 「=」 Sweatshirt Utilisez le code suivant pour l’obtenir* : VVM87WGMMUZHTB8X Il sera possible d’obtenir des stickers de type eau en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des cadeaux, et en les achetant dans la Boutique. Le coffret suivant sera également disponible dans la boutique tout au long de l’évènement. Coffret évènement gratuit et unique : un module de leurre, 20 Pokéballs, 10 Baies Framby et 10 Baies Nanana. * Un seul code promotionnel sera distribué par Dresseur. Le code expirera après le 30/11/2021. Découvrez comment utiliser vos codes dans notre article du centre d’aide. Carapuce et ses lunettes de soleil font leur grand retour ! N’oubliez pas de célébrer la sortie du nouvel album d’Ed Sheeran avec nous en participant à un spectacle très spécial qui aura lieu dans Pokémon Go plus tard dans le mois !

