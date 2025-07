Blackbird : des infos hallucinantes sur le MMORPG annulé par Xbox

Microsoft et Xbox annulent un MMORPG





Vous le savez, Microsoft a licencié plus de 9 000 employés cette semaine. Xbox a été touché par cette vague de départs forcés, The Initiative a fermé ses portes et plusieurs jeux ont été annulés, notamment Perfect Dark, Everwild et peut-être Contraband. Mais un nom inconnu était également sorti dans la presse : Blackbird, un MMORPG développé par ZeniMax Online Studios, bien connu pour The Elder Scrolls Online, un autre jeu de rôle en ligne massivement multijoueur qui connaît un vrai succès. Matt Firor, directeur du studio, a fait ses valises, au grand dam des fans.

Blackbird, un ambitieux MMORPG de science-fiction





Désormais, les langues se délient et nous en apprenons un peu plus sur ce Blackbird, qui est évidemment un nom de code. Selon les informations obtenues par IGN, ce MMORPG devait être une nouvelle franchise de science-fiction, bien différent de la fantasy de TESO. Le développement aurait débuté en 2018 et ZeniMax Online Studios aurait même conçu un tout nouveau moteur de jeu pour Blackbird.

La préproduction se déroulait parfaitement et le studio s'apprêtait à entrer en pleine production, Xbox avait même donné son accord. Des développeurs de The Elder Scrolls Online avaient rejoint le projet et ZeniMax Online Studios avait même recruté du personnel, venant notamment d'Arkane Austin après la fermeture du studio l'année dernière. Une source d'IGN affirme que Matt Booty, responsable des Xbox Game Studios, avait justifié la fermeture d'Arkane Austin et des autres studios (Tango Gameworks et Alpha Dog Games) pour augmenter les effectifs des autres studios.

Des annonces de licenciements chaotiques





Mercredi, au réveil, les développeurs de Blackbird auraient appris l'annulation de leur MMORPG par la presse, ignorant l'ampleur des licenciements. En arrivant au bureau, plusieurs employés n'avaient plus accès à Slack, une plateforme de communication, sans avoir été informé de leur licenciement par les ressources humaines. Jason Schreier de Bloomberg précise que c'était notamment le cas du producteur exécutif et directeur créatif de Blackbird...

Phil Spencer avait adoré Blackbird (et l'a annulé)





Le journaliste relaye une anecdote qui aurait pû être amusante, si elle n'était pas dévoilée dans ce contexte. En mars dernier, il y a quatre mois donc, les dirigeants de Xbox s'étaient rendus chez ZeniMax Online Studios pour essayer une démo de Blackbird, qui les avait « stupéfiés ». Comme le raconte Jason Schreier, citant des employés présents à ce moment-là, « (Phil) Spencer appréciait tellement le jeu que Matt Booty, le directeur de Xbox Game Studios, a dû lui retirer la manette pour que la réunion puisse se poursuivre ».

Bloomberg assure que « malgré quelques contretemps techniques et un long cycle de développement, le jeu semblait bien progresser » et rien ne laissait présager une annulation, contrairement aux autres jeux qui connaissaient des développements compliqués. Si le développeur a commencé en 2018, il a été mis en pause pour que ZeniMax Online Studios se focalise sur The Elder Scrolls Online, qui rencontrait un énorme succès. Le MMORPG a ainsi généré deux milliards de dollars de revenus en 2024, 10 ans après son lancement.

Un Destiny-like à la Blade Runner





Plus de 300 personnes travaillaient sur Blackbird, le planning était clair et une sortie en 2028 était déjà envisagée. D'ailleurs, le nom de code était à l'origine Kestrel, mais ZeniMax Online Studios l'a changé car il voulait l'utiliser comme nom définitif. Selon Jason Schreier, « Blackbird était un jeu de tir et de looter en ligne à la troisième personne, similaire au célèbre jeu Destiny , qui se déroulait dans une nouvelle franchise ». Un jeu à l'esthétique inspirée de la SF et des films noirs, comme Blade Runner, et qui mettait l'accent sur le mouvement vertical. Les joueurs pouvaient ainsi utiliser un double saut, la course aérienne, l'escalade et même un grappin pour se propulser d'immeuble en immeuble. Un jeu bien différent de TESO ! Le journaliste a eu accès à des images de Blackbird et évoque « une démo soignée, avec des visuels et des séquences de combat captivants ».

Pourquoi Blackbird a été annulé ?





Jason Schreier ne sait pas non plus pourquoi Xbox a annulé le jeu. Le projet était coûteux et sans doute jugé trop risqué, notamment du fait qu'il s'agissait d'une nouvelle licence arrivant sur un marché déjà au bord de la saturation. L'utilisation d'un nouveau moteur de jeu n'a sans doute pas arrangé les choses.

Si l'annulation de Blackbird avait déjà attristé tous les amateurs de MMO, ces nouveaux détails sur le jeu de ZeniMax Online Studios ne vont pas arranger les choses. Le studio va désormais se focaliser sur les contenus additionnels de The Elder Scrolls Online