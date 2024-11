CINEMA : Outlast aura droit à son film par Lionsgate (Saw), première infos

La semaine dernière, nous apprenions que Paul W.S. Anderson va se lancer dans une adaptation au cinéma de The House of the Dead, faisant craindre le pire aux joueurs. Mais, de son côté, Lionsgate a également dévoilé un autre projet d'adaptation d'un jeu d'horreur, à savoir Outlast, comme le dévoile Bloody Disgusting.

Lionsgate s'y connaît en films d'horreur, la société a notamment produit les Saw, mais également La Cabane dans les bois, Texas Chainsaw 3D, Joker, Blair Witch, Hunger Games ou encore plus récemment Borderlands. Il y a du bon et du bien nul, mais Lionsgate a confié la production de Outlast à Roy Lee, qui s'est déjà occupé du remake de Dark Water, d'Old Boy, de Barbare et qui est impliqué dans Minecraft et Until Dawn. Il déclare :

Lorsque Outlast est sorti en 2012, il a changé le paysage du jeu d’horreur, établissant une nouvelle norme en matière d’immersion dans le genre. Son histoire profonde et émergente a fourni une base parfaite pour créer un film qui plonge dans les horreurs psychologiques et physiques au cœur de la franchise. Je suis ravi de donner vie à ce monde unique pour les nouveaux spectateurs et les fans dévoués de la série.

Afin de rassurer les fans d'Outlast, le scénariste J.T. Petty participera au projet d'adaptation. Il a écrit les trois jeux de Red Barrels (ainsi que les premiers Splinter Cell). David Chateauneuf, cofondateur et directeur créatif de Red Barrels, rajoute :

En tant que fans inconditionnels de l’horreur sous tous ses aspects, chez Red Barrels, nous sommes de grands admirateurs du travail de Roy Lee et de Lionsgate. Les films d’horreur, anciens et nouveaux, ont eu un impact indéniable sur notre franchise au fil des ans, et avoir maintenant l’opportunité de travailler sur un film Outlast avec de véritables légendes de l’horreur est un rêve, ou devrais-je dire, un cauchemar devenu réalité.

Aucune information n'a été donnée concernant le scénario du film. Pour rappel, le premier Outlast suit un journaliste se retrouvant piégé dans un asile psychiatrique, armé de son courage et d'une caméra à vision nocturne. Le second volet nous emmène dans le désert de l'Arizona auprès d'un spécialiste des phénomènes paranormaux à la recherche de sa femme dans un village contrôlé par une secte. Le dernier opus en date est axé sur le multijoueur, avec un groupe de personnages devant survivre aux expérimentations de Murkoff. Bien évidemment, le lore est bien plus riche que les pitchs de chaque jeu, J.T. Petty a de quoi s'amuser pour écrire un scénario passionnant.

En attendant de découvrir ce film d'horreur au cinéma, vous pouvez acheter Outlast à 2,79 € (- 85 %) sur GOG.com.