Minecraft : premier teaser effrayant pour le film live action avec Jack Black et Jason Momoa

L'adaptation de Minecraft au cinéma est un projet vieux de plusieurs années déjà, le film devait sortir en 2019, mais il a été repoussé suite au départ du réalisateur et de pandémie de COVID-19. Le projet est loin d'être abandonné, nous avions découvert sa date de sortie en salles l'année dernière, mais voilà désormais quelque chose de plus concret.

Warner Bros. vient de dévoiler la première bande-annonce de Minecraft : Le Film, son long métrage en live action. Tout comme nous, les personnages incarnés par Sebastian Eugene Hansen, Emma Myers, Danielle Brooks et Jason Momoa découvrent ce monde fait de briques et de créatures étranges. Mais le plus bizarre dans tout cela, c'est la présence d'un autre être humain, Steve, incarné par Jack Black, décidément partout lorsqu'il s'agit de jeux vidéo (Bowser dans Super Mario Bros. le film et Claptrap dans Borderlands notamment). Bon, le passage de cubes pixélisés à des éléments animés plus réalistes fait quand même froid dans le dos. Voici le pitch de Minecraft : Le Film :

Bienvenue dans l’univers de Minecraft où la créativité est essentielle à la survie ! Alors que quatre outsiders – Garrett Garrison, dit « l’éboueur » (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) et Dawn (Danielle Brooks) – se débattent dans leurs problèmes quotidiens, ils franchissent brusquement un mystérieux portail et sont projetés dans l’Overworld – un étrange monde cubique qui se nourrit de l’imagination. Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde (et le protéger de créatures maléfiques comme les Piglins et les Zombies), tout en s’engageant dans une quête féerique aux côtés de Steve, expert fabricateur (Jack Black). Cette aventure les poussera à se montrer audacieux et à faire appel à leurs qualités singulières de créativité. Autant de facultés dont ils auront besoin pour s’épanouir dans le monde réel.

C'est pour rappel Jared Hess qui réalise Minecraft : Le Film, nommé pour l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation pour Ninety-Five Senses. Il est accompagné du directeur de la photographie Enrique Chediak (127 Heures), du chef-décorateur Grant Major (Oscarisé pour Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi), du chef-monteur James Thomas (Pokémon : Détective Pikachu), du superviseur des effets visuels Dan Lemmon (The Batman et oscarisé pour Le Livre de la jungle) ou encore du compositeur Mark Mothersbaugh (La Grande Aventure LEGO, Ratchet & Clank: Rift Apart).

Minecraft : Le Film sortira au cinéma le 2 avril 2025 en France. D'ici là, vous pouvez retrouver un tas de produits dérivés du jeu de Mojang Studios sur Amazon.