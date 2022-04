CINEMA : Minecraft, Jason Momoa rejoint le casting

Minecraft est le jeu vidéo le plus vendu au monde, et bien évidemment, Hollywood est intéressé depuis des années à l'idée de le porter sur grands écrans. Le projet a connu de multiples rebondissements, avec une sortie à l'origine prévue pour 2019, mais après le départ de plusieurs réalisateurs et la pandémie de COVID-19, beaucoup de choses ont changé.

Actuellement, c'est Jared Hess qui est en charge de la réalisation de ce film Minecraft, lui qui a déjà à son actif les comédies Super Nacho, Gentlemen Broncos et Les Cerveaux. Et au casting, nous retrouverons un acteur désormais connu de tous, révélé dans les séries Alerte à Malibu et Stargate: Atlantis puis les films Conan, Aquaman et Dune, sans oublier son rôle de Khal Drogo dans Game of Thrones. Oui, vous l'avez reconnu, Jason Momoa sera présent au casting de Minecraft, dans un rôle encore inconnu, comme le rapporte The Hollywood Reporter. Les discussions entre l'acteur hawaïen et Warner Bros. touchent à leur fin, l'officialisation devrait être rapide.

THR rappelle au passage que ce film Minecraft est produit par Mary Parent et Roy Lee (Dune), et il sera à la mémoire de Jill Messick, productrice attachée au projet depuis longtemps, mais décédée en 2018. Lydia Winters et Vu Bui de Mojang Studios participeront également à la production, de quoi rassurer les joueurs. Mais pour le moment, plus aucune date de sortie en vue pour le film Minecraft, Warner Bros. l'a retiré de son calendrier, sans doute agacé de devoir le reporter trop souvent. Vous pouvez retrouver des produits dérivés du jeu sur Amazon.