CINEMA : Minecraft, une nouvelle date de sortie lointaine pour le film avec Jason Momoa

Cela fait depuis 2014 que Warner Bros. essaye d'adapter au cinéma Minecraft. Dès 2016, il espérait le sortir en 2019, mais d'innombrables changements à la réalisation et l'écriture ont retardé la production, tout comme la crise sanitaire. Alors que la licence est toujours aussi populaire, le projet a été relancé comme il faut l'année dernière avec la signature de Jason Momoa (Dune, Aquaman) au casting, dans un rôle encore secret.

Warner Bros. semble maintenant plus que jamais décidé à lancer le tournage prochainement et vient d'ailleurs d'octroyer une nouvelle date de sortie au long-métrage Minecraft : le 4 avril 2025 aux USA. Il est toujours prévu qu'il soit réalisé par Jared Hess (Napoleon Dynamite, Les Cerveaux), sur un scénario de Chris Bowman, Hubbel Palmer, Markus Persson, Allison Schroeder et Peter Sollett. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment, mais nous avons donc rendez-vous en salles dans deux ans pour voir le résultat, en espérant qu'aucun report n'ait lieu d'ici là.

En parlant de Jason Momoa, Warner Bros. a aussi modifié son calendrier pour une autre grosse production avec l'acteur : la date de sortie de Aquaman and the Lost Kingdom a été avancée du 25 au 20 décembre 2023 aux États-Unis, échangeant sa place avec l'adaptation de la comédie musicale The Color Purple. Aquaman est disponible en Blu-ray à partir de 6,95 € sur Amazon.fr.

