PokéTsume : une étonnante série live-action sur les traces de Pokémon Rouge et Vert annoncée

Source: @poketsume via Serebii

La licence Pokémon nous a habitués à bien des déclinaisons ces dernières années en dehors de l'espace vidéoludique, que ce soit des collaborations musicales comme Pokémon 25 : l'album, de nombreuses mini-série animées avec encore récemment À l'ascension des cimes et prochainement les Vents de Paldea et même un long-métrage live-action Détective Pikachu, donnant vie d'une nouvelle manière aux créatures que nous connaissons si bien. Pour autant, nous n'attendions clairement pas une série en prise de vues réelles comme le sera PokéTsume, qui a été annoncée cette semaine.

Comme le rapporte Serebii, ce drama japonais nous fera suivre une jeune femme nommée Madoka Akagi, incarnée par Nanase Nishino, une chanteuse et idol. Ayant grandi dans une ville portuaire du Kanto et terminé ses études universitaires, elle partira travailler chez ADventure à Tokyo, une agence publicitaire, tout en cherchant à poursuivre ses rêves. Tout ne se passera pas comme prévu, surtout lorsqu'elle devra réaliser une présentation décidant du sort de la compagnie.

Quel est le rapport avec Pokémon nous direz-vous ? Eh bien, un paquet de sa mère contenant une Game Boy Pocket et un exemplaire de Pokémon Version Rouge ! Elle va alors décider d'y jouer, une première depuis 20 ans. Pour le coup, le concept est assez étonnant et laisse songeur, surtout que The Pokémon Company tient énormément à son image. Est-ce que la nostalgie sera suffisante pour intéresser les habitants de l'Archipel ? Nous aurons la réponse à partir du 19 octobre, date à laquelle TV Tokyo commencera la diffusion. Évidemment, à moins qu'un diffuseur comme Netflix ne décide par la suite de localiser la série, il semble peu probable que nous puissions en profiter facilement.

