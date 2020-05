Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix se lance sur Switch avec une vidéo musicale

SEGA vient de lancer cette semaine sur Nintendo Switch Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix, un jeu de rythme qui n'est autre qu'une version améliorée de Hatsune Miku: Project Diva Future Tone, sorti sur PlayStation 4 en 2017. Le studio japonais en a profité pour partager une bande-annonce de lancement :

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix est pour rappel la version occidentale de Hatsune Miku: Project DIVA Mega39s, sorti au Japon en février dernier, et il s'agit évidemment d'un jeu de rythme, qui célèbre les 10 ans de la franchise. Les joueurs peuvent ainsi retrouver plus d'une centaine de chansons dans des modes Arcade ou Mix, ce dernier étant compatible avec le motion gaming pour des parties endiablées. Le titre permet également de personnaliser ses personnages avec 300 costumes et un éditeur de tee-shirts.

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, il est vendu 39,99 € sur l'eShop.

Lire aussi : eShop européen : mise à jour du 14 mai 2020