Monster Hunter : un ravissant trailer sur l'histoire de Stories 2 dévoilé, un nouveau Digital Event avec du neuf sur la 3.0 de Rise daté

Le dernier Monster Hunter Digital Event date du 27 avril, et était consacré à des révélations sur Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin et une présentation de la mise à jour 2.0 de Monster Hunter Rise. Capcom a déjà d'autres choses à nous dire, et nous donne rendez-vous le 26 mai 2021 à 16h00 pour un nouveau Digital Event, à retrouver sur YouTube, Twitch, Facebook et Twitter. Nous en saurons alors plus sur la 3.0 de Rise (Capcom nous prévenant d'ailleurs qu'il faudra 1,4 Go d'espace libre pour l'installer et 2,9 Go si c'est la première fois que nous mettons le jeu à jour), et Stories 2 fera aussi parler de lui.

L'éditeur a visiblement plusieurs cartouches sous le coude, car il ne se prive pas de diffuser dès aujourd'hui un trailer inédit pour Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Il se consacre aux prémices de son histoire, en évoquant le Rider au cœur du récit, la jeune wyvérienne Ena qui connaissait notre grand-père Red, la disparition des Rathalos, l'œuf laissé par le Ratha Gardien qui va donner naissance à une créature incapable de voler et la destinée qui lie tout cela.

La date de sortie de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, c'est toujours pour le 9 juillet sur Switch et PC, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 44,99 € sur Amazon.fr.

