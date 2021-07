Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin dévoile son trailer de lancement, sa roadmap des contenus gratuits à venir et du gameplay en coop

Nous ne sommes désormais plus qu'à une semaine du lancement de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sur Switch et PC, et comme prévu, Capcom a diffusé ce vendredi un live de pré-lancement, nous donnant les dernières informations essentielles avant de nous plonger dans cette suite. Pour commencer, nous avons pu écouter le thème de la cinématique d'introduction, Scarlet Land Lit Up By The Heavens, interprété par Misaki Fukunaga. Un topo sur le scénario a ensuite été fait, nous rappelant que notre personnage est le petit-fils d'un certain Red, qui va rencontrer Ena et partir à l'aventure avec l'œuf du dernier Rathalos, alors que ses compères ont disparu et que les monstres deviennent violents à cause d'une mystérieuse lumière émise par des fissures dans le sol. Ce voyage ne sera pas une mince affaire puisque des Chasseurs et Riders trament quelque chose et veulent mettre la main sur notre nouveau compagnon. Combats au tour par tour, collecte d'œufs pour augmenter notre collection de Monsties, transfert de gènes et actions spéciales en étant sur une monture font partie des mécaniques que nous rencontrerons. Est ensuite venu le tour de la bande-annonce de lancement donnant bien envie d'en voir plus !

Et la sortie de Monster Hunter Stories 2 ne sera évidemment que le début, puisque Capcom va à nouveau publier du contenu post-lancement au fil des mois, qui sera gratuit. Nous savions déjà que le Chumsky serait rapidement de la fête, mais c'est loin d'être tout. À noter que les quêtes indiquées ci-dessous feront partie du contenu post-game dans la zone appelée Elder's Lair, accessible une fois le scénario terminé.

1re mise à jour - 15 juillet

Nouveau Monstie : Chumsky. 2e mise à jour - 5 août Monstre exclusif de quête en coop : Kulve Taroth Si la Kulve Taroth ne sera pas disponible en tant que Monstie, les matériaux récoltés dans cette quête seront précieux pour fabriquer de puissants équipements inédits. Nouveaux Monsties : Glavenus Lame-Chaos et Astalos Prince-orage. 3e mise à jour - Début septembre Nouveaux Monsties : Mizutsune Perce-âme, Gammoth Givre-ancien et Kirin Oroshi. 4e mise à jour - Fin septembre Nouveau Monsties : Rathalos Roi-enfer et Tigrex Magma.

Monstre exclusif de quête en coop : Kulve Taroth (très difficile). 5e mise à jour - Octobre Monstre exclusif de quête en coop : ??? (très difficile). Une quête coopérative particulièrement ardue avec la promesse de matériaux indispensables pour fabriquer certains équipements incroyablement puissants. Nouveaux Monsties : Rathalos d'argent et Rathian d'or.

Pas loin de dix minutes de jeu en coopération ont ensuite été diffusées, ainsi que quelques coulisses au sujet du développement du premier épisode et de cette suite, que vous pouvez revoir à travers les vidéos suivantes :

Pour rappel, une démo de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin est d'ores et déjà disponible sur Switch et le sera sur Steam dès le 9 juillet, jour du lancement. N'hésitez pas à consulter notre guide d'achat si vous compter vous le procurer sur Switch au meilleur prix.

