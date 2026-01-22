Actualité
Crimson Desert 11 12 2020 screenshot (2)

Crimson Desert : champagne, le blockbuster de Pearl Abyss passe Gold

par
Source: Pearl Abyss

Le compte à rebours est officiellement lancé pour l’un des jeux les plus attendus de l’année.

Une étape décisive avant le grand départ

Pearl Abyss vient d’annoncer une nouvelle majeure, Crimson Desert est officiellement passé Gold. Cette étape marque la fin du développement principal et confirme que le jeu est désormais prêt pour sa fabrication et sa distribution avant son lancement mondial prévu le 19 mars prochain.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le studio a tenu à remercier la communauté pour son soutien tout au long de cette aventure. L’équipe se dit impatiente d’accueillir les joueurs sur le continent de Pywel, théâtre de cette ambitieuse épopée en monde ouvert.

Nous sommes ravis d’annoncer que #CrimsonDesert est officiellement passé Gold !

Au nom de toute l’équipe de Pearl Abyss, merci à nos fans du monde entier pour votre soutien et pour avoir franchi cette étape importante à nos côtés. Restez à l’écoute pour plus d’informations, et rendez-vous sur Pywel le 19 mars !

Un monde ouvert très attendu par les joueurs

Depuis sa première présentation, Crimson Desert s’est imposé comme l’un des projets les plus surveillés de l’industrie. Le titre a multiplié les apparitions lors des plus grands événements vidéoludiques, des Game Awards à la Gamescom, en passant par le Summer Game Fest, la Paris Games Week ou encore le Tokyo Game Show. Situé sur le vaste continent de Pywel, le jeu suivra les aventures de Kliff et des mercenaires Greymane dans un univers ouvert promettant liberté, exploration et combats spectaculaires. Pearl Abyss met en avant des graphismes haute définition particulièrement réalistes, un système de combat dynamique et une forte interactivité avec l’environnement.

Crimson Desert image

Le 19 mars, rendez-vous sur le continent de Pywel

Avec ce passage Gold, Crimson Desert entre dans sa dernière ligne droite. Toutes les conditions semblent réunies pour une sortie maîtrisée, sans retard de dernière minute. Nous attendons désormais de pied ferme le 19 mars pour découvrir si ce nouveau monde ouvert tiendra toutes ses promesses et confirmera le savoir-faire de Pearl Abyss sur la scène internationale.

