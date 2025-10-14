Black Myth: Wukong, une gigantesque mise à jour lancée, il va peut-être falloir réinstaller le jeu

Incontournable jeu de rôle et d'action Souls-like sorti à l'été 2024 sur PS5 et PC, Black Myth: Wukong est récemment arrivé sur Xbox Series X|S, mais Game Science n'abandonne pas son titre pour autant. Le développeur chinois vient de publier une gigantesque mise à jour de Black Myth: Wukong, qui pèse 93 Go sur PlayStation 5 et qui devrait arriver sur PC dans les prochaines heures.

Un gros patch pour Black Myth: Wukong





Cette mise à jour majeure de Black Myth: Wukong améliore grandement la stabilité et les performances, tout en corrigeant quelques bugs au passage. Le changelog est disponible sur le site officiel de Game Science, mais le développeur chinois met en garde les joueurs : il faut beaucoup d'espace disque supplémentaire pour télécharger le patch, le studio conseille même aux joueurs sur PS5 de désinstaller complètement le jeu avant de le retélécharger avec la dernière version en date, si la mise à jour n'aboutit pas.

Une mise en garde pour les joueurs PC





Sur PC, Game Science indique que les mods installés pourraient ne plus être compatibles avec la dernière version de Black Myth: Wukong, le studio conseille aux joueurs de les désinstaller et de vérifier l'intégrité des fichiers du jeu. Vous l'aurez compris, ce patch change beaucoup de choses pour le Souls-like.

Vous pouvez acheter Black Myth: Wukong à 59,99 € chez Leclerc.