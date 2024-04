PREVIEW World of Warcraft: The War Within, un futur tournant dans l’histoire de la franchise ?

Sauver Azeroth, encore ?





Dans le monde des MMORPG, la sortie d’une nouvelle extension de World of Warcraft a toujours une saveur un peu particulière. Un goût d’espoir et de renouveau qui nous laisse penser que le nouveau contenu pourrait être le meilleur de la saga, ainsi que quelques débats pour savoir quel épisode a été le plus intéressant jusque-là. De l’avis général, Dragonflight a été une extension tout à fait satisfaisante. Pas de chance pour The War Within qui se présente donc devant nous avec une double pression. Déjà, reprendre le flambeau d’un opus qui a marché, une tâche toujours délicate. Mais aussi surtout son ambition de bousculer l’ordre établi grâce à un nouvel arc narratif connu sous le nom de l’Ame-Monde. Il s’agit du tout premier volet de ce qui s’annonce comme une trilogie. Et il se trouve, pour couronner le tout, que sa sortie prévue pour la fin d’année 2024 coïncide avec les 20 ans de World of Warcraft. Les étoiles se sont visiblement alignées pour faire de cet épisode un moment important dans l’histoire de la saga.

Ce premier tour sur l’alpha de The War Within en appelle évidemment d’autres

Enfin cela, c’est l’histoire avec un grand H qui le dira. En ce qui nous concerne, nous n’avons pour l’instant pu nous approcher de The War Within que par le biais de son alpha. Et si nous n’avons pas encore pu faire le tour de tout ce qu’elle a à proposer, nous pouvons néanmoins affirmer sans trop nous tromper que le meilleur reste à venir. Pas de petites surprises ou de features marquantes au cours de ce premier contact. L’extension de World of Warcraft se dévoile timidement par le biais de sa campagne principale. Il faut le reconnaître, c’est idéal pour reprendre ses marques et côtoyer à nouveau Anduin, Thrall, Jaina et les autres personnages qui nous ont guidé ces dernières années sur le jeu. Mais ce n’est pas comme si le jeu avait énormément changé de prime abord. La progression reste similaire à ce que nous connaissons, l’introduction du vol dynamique sur le nouveau continent de Khaz Algar apporte une continuité bien sentie par rapport à Dragonflight et il n’y a finalement que les arbres de talents héroïques inédits pour bousculer nos habitudes avec de nouvelles mécaniques assez chouettes. Du World of Warcraft tout craché donc, qui se laisse apprécier simplement et dont le plaisir immédiat des combats et de la découverte n’est plus à remettre en question.

En parlant de découverte, l’alpha de The War Within a surtout été pour nous l’occasion de marauder sur l’Île de Dorn, la toute première des quatre régions de l’extension. Une belle aventure dans un espace pour le moins verdoyant qui semble contrasté avec le périple souterrain qui s’annonce. D’ailleurs, malgré la présence des Terrestres un peu partout (c’est normal, cette extension leur est quand même dédiée), l’endroit est relativement classique. Sans doute que la comparaison avec les trois autres zones ne joue pas forcément en la faveur de l’Île de Dorn. Sans y avoir encore mis les pieds, nous misions beaucoup sur le magnifique empire nérubien d’Azj-Kahet et surtout sur la région de Sainte-Chute, une région souterraine sublimée par le gigantesque cristal lumineux suspendu en son centre. The War Within semble tirer son épingle du jeu artistiquement parlant. Car les compliments que nous pouvons faire aux quatre zones à découvrir s’appliquent également aux huit nouveaux donjons et au premier raid qui nous ont été présentés.

Au fond du trou



Au final la seule grande nouveauté qui ne demande pas de la foi, ce sont les fameux Gouffres. Nous avons pu nous frotter à ces instances un peu spéciales qui ont la particularité de pouvoir se visiter seul ou avec trois autres joueurs. Dans tous les cas, vous êtes accompagnés dans votre exploration par un compagnon IA pouvant remplir différents rôles. A noter que plusieurs compagnons peuvent être recrutés pour varier les plaisirs et que ceux-ci montent en niveau afin d’apprendre, comme notre avatar, de nouvelles capacités. Reste maintenant à savoir quel impact ces IA pourront avoir sur le bon déroulement des Gouffres, car l’expérience originale destinée à tous les types de joueurs s’est avéré plus qu’accessible. En soi, c’est une bonne chose pour inclure un maximum de personnes dans cette activité et c’est aussi l’occasion de souligner les bonnes idées de game design de ce nouveau type de donjon.

The War Within capitalise encore beaucoup sur ses promesses.

Nous avons par exemple apprécié l’obscurité ambiante du Repos de Kriegval. Impossible de s’aventurer plus loin dans l’antre sans ramasser les bougies qui sont disséminés un peu partout. Et bien entendu, la durée de ces dernières n’est pas illimitée. C’est donc une pseudo-course contre la montre à laquelle nous avons dû nous livrer avec en chemin quelques dilemmes quand des trésors, des buffs temporaires et des créatures rares étaient à portée de main. Il y a, à n’en pas douter, un petit potentiel dans ces aventures solo (ou pas), et reste finalement la question de la difficulté que nous avons effleuré. Plusieurs niveaux de challenge sont déjà en place, et il est fort probable que Blizzard devra en ajouter davantage à l’avenir car les joueurs férus de difficulté ne trouveront sans doute pas leur compte dans la formule actuelle. Ajoutez à cela le fait que les Gouffres sont relativement courts et vous avez au final un donjon version fast-food, assez bon mais qui laisse sur sa faim. Pourtant il est bon de rappeler que cette fonctionnalité a été pensée comme un contenu end-game et que l’obtention de certaines pièces de set devrait vous emmener dans ces cavernes. Il y a donc un vrai enjeu pour Blizzard à ce que cette fonctionnalité séduise un maximum de joueurs à l’avenir.