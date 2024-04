World of Warcraft: The War Within dévoile son énorme édition collector

Cette année, Blizzard Entertainment lancera The War Within, la neuvième extension de World of Warcraft. Le contenu promet déjà d'être riche pour tous les joueurs du MMORPG, mais sera un évènement un peu particulier, car WoW célèbre cette année son 20e anniversaire. Bien évidemment, Blizzard n'allait pas manquer l'occasion de sortir une édition collector pour marquer le coup.

La World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Collector's Edition se dévoile aujourd'hui en image, les précommandes sont déjà lancées sur la boutique Blizzard Gear, moyennant 200 € tout de même. Mais cette édition collector bien fournie, voici son contenu :

World Of Warcraft: The War Within Epic Edition Game Key Échangez cette clé numérique pour débloquer l'édition épique de The War Within. La guerre intérieure : Livre d'art à couverture rigide Découvrez le développement visuel de The War Within et les concepts qui ont donné vie aux anciennes civilisations et aux mondes souterrains. Ce livre de 208 pages mesure 8,5 pouces sur 10,625 pouces. Statue du cavalier Gryphon Cette statue donne vie à l'emblématique cavalier gryphon d'Azeroth. Le commandant nain brandit un marteau-tempête mortel et est prêt à s'envoler dans les cieux d'Azeroth. La statue mesure 9,5 x 9 x 13 pouces. Épingle de collection Affichez fièrement ce pin's commémoratif à l'effigie d'Anduin, d'Alleria et de Thrall. L'épingle mesure 2,37 pouces sur 2,05 pouces. Contenu du jeu de l'édition Epic Comprend une collection épique sur le thème de The War Within Artikel : Niveau 70 amélioré Personnage Boost Augmentez instantanément le niveau d'un seul Personnage jusqu'au niveau 70 avec de l'équipement prêt pour la fin du jeu, de la renommée en progression, des sigils de dragons à débloquer et des drapeaux d'histoire pour que vous puissiez profiter immédiatement des derniers contenus. 3 jours d'accès anticipé et 30 jours de jeu Recevez 30 jours de temps de jeu et soyez parmi les premiers à découvrir The War Within avec 3 jours d'accès anticipé avant le lancement sur ou avant le 31 décembre 2024. Monture Algarian Stormrider Envolez-vous dans les cieux de Khaz Algar et dans les profondeurs grâce à ce gryphon entièrement personnalisable, infusé d'éclairs et ayant accès à des pistes de course spéciales. Set de transmog de l'habit du Stormrider Le courage des Stormriders est légendaire parmi les Terriens, et vous serez le toast de toutes les salles d'hydromel de Dornogal lorsque vous porterez cet ensemble prestigieux et évolutif. Effet Hearthstone en terre de Deepdweller, Squally, le familier de l'éclosion de la tempête, et le jouet Gryphon de la tempête du bac à sable Personnalisez votre effet Hearthstone et faites preuve d'un peu de fantaisie avec le jouet Gryphon de la tempête et l'animal de compagnie Éclosion de la tempête. 1000 Soumission du commerçant Visitez le comptoir d'échange du jeu et dépensez votre Tendre du commerçant dans une sélection de montures, de familiers et de transmogs.

WoW: The War Within n'a toujours pas de date de sortie précise, mais les choses avancent bien. Blizzard a lancé cette semaine la phase de test alpha de l'extension, permettant aux joueurs sélectionnés de découvrir l'Île de Dorn, avec des quêtes, deux donjons, trois gouffres, le métier Herboristerie mis à jour et des talents héroïques pour la plupart des classes. En attendant la sortie de l'extension The War Within plus tard dans l'année, vous pouvez retrouver des produits dérivés World of Warcraft sur Amazon et Fnac.

