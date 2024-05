Alien: Rogue Incursion, un premier aperçu aussi court que haletant pour le jeu d'horreur en VR

25 ans après la sortie en salles du premier long-métrage Alien, les Xénomorphes n'ont toujours pas fini de nous coller des frissons. Ils vont d'ailleurs faire leur retour au cinéma cet été avec Alien: Romulus, qui jusqu'à présent paraît très prometteur. Du côté des jeux vidéo, diverses productions ont fait leur apparition au fil des années, la plus notable étant évidemment Alien: Isolation côté survival horror. Après le shooter Aliens: Fireteam Elite et le jeu de stratégie en temps réel Aliens: Dark Descent, Survios et 20th Century Games avaient annoncé fin avril un nouveau titre horrifique à destination des casques de réalité virtuelle, dont le PlayStation VR 2 et le Meta Quest 3, ainsi que les appareils pouvant le faire tourner via SteamVR. Ce bien nommé Alien: Rogue Incursion n'avait alors eu droit qu'à un seul visuel et il aura donc fallu attendre cette nuit lors du State of Play pour que son gameplay se montre enfin fugacement.

Alien: Rogue Incursion sera donc un jeu d'action et d'horreur en VR conçu sous Unreal Engine 5 et mettant en scène un scénario entièrement inédit nous transportant sur la planète inhospitalière Purdan, dans un complexe infesté par ces créatures pas très amicales... Les rencontres avec les Xénomorphes sont décrites sur le PlayStation Blog comme étant féroces, imprévisibles et terrifiantes. Nous n'en doutons pas, surtout en réalité virtuelle, qui est idéale pour ce type d'expérience. Il est par ailleurs précisé que leurs possibilités d'apparition dans les environnements seront nombreuses, rendant chacun de leurs assauts imprévisibles. De plus, tout mitrailler au fusil à impulsion ne sera pas forcément la meilleure des stratégies pour s'en sortir, il faudra faire preuve de créativité et savoir user des décors.

Alien: Rogue Incursion est attendu en fin d'année, de quoi mettre de l'horreur au pied du sapin. Actuellement, le PSVR 2 est vendu 549,99 € sur Amazon en pack avec Horizon Call of the Mountain ou seul à 499,99 € à la Fnac.