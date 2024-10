Alien: Rogue Incursion sera flippant et intense en VR, la preuve avec ces nouvelles infos

Le Xénomorphe a maintenant 45 ans, mais il n'a pas pris une ride. Apparu dans le film Alien, le huitième passager de Ridley Scott, l'extraterrestre dessiné par H.R. Giger continue de faire trembler les spectateurs avec récemment Alien: Romulus, mais également les joueurs. Le Xénomorphe sera encore de retour en fin d'année avec Alien: Rogue Incursion, un jeu de tir en réalité virtuelle.

En attendant d'enfiler un casque VR pour découvrir Alien: Rogue Incursion sur SteamVR, PlayStation VR 2 et Meta Quest 3, le blog PlayStation livre un nouvel aperçu du jeu de Survios (The Walking Dead: Onslaught, Creed: Rise to Glory). L'occasion de découvrir quelques mécaniques de gameplay, des fonctionnalités et les commandes de jeu très prometteur :

Une histoire immersive en réalité virtuelle dans l’univers d’Alien





Survios a voulu plonger le joueur au cœur de l’univers oppressant d’Alien, alors ne vous attendez pas à une partie de plaisir. Les munitions et les objets de soin sont rares, les xénomorphes peuvent vous tuer en un coup et les sifflements de conduits à vapeur sont là pour vous mettre la pression. La qualité de la réalité virtuelle de Rogue Incursion est exceptionnelle, et le niveau de détail et de finition en fait un fer de lance de la production en réalité virtuelle. Vous comprendrez mieux quand vous vous retrouverez nez à nez avec un alien dégoulinant d’acide.

L’organisme parfait





Les xénomorphes se comportent exactement comme dans les films. Ils sont aussi menaçants qu’imprévisibles. Ils vont parfois se faufiler à travers une porte, vous dominant de toute leur hauteur. D’autres fois, ils se mettront à quatre pattes en fonçant vers vous. Ils sont agiles et ils changent de route en fonction de votre position, s’accrochant aux murs ou au plafond ou se laissant tomber des conduits d’aération derrière vous. Face à cette menace, vous devez rester vigilant et balayer régulièrement du regard les environnements sombres que vous traversez. N’hésitez pas à viser la moindre ombre suspicieuse avec votre fusil à impulsion M41. Cette atmosphère reste en tout cas extrêmement fidèle aux deux premiers films.

Inventaire corporel





Vous misez votre vie, mais Survios est là pour vous. Ils ont ajouté un inventaire corporel connecté à vos manettes PS VR2 Sense. Vous pouvez attraper votre fusil au-dessus de votre épaule droite, obtenir des soins depuis votre poignet gauche ou sortir un revolver de son étui depuis votre hanche. Il ne nous a fallu que quelques minutes pour nous familiariser avec l’inventaire, ce qui nous a permis de nous concentrer sur les ennemis proches et de rester en vie plus longtemps.

Quelque chose bouge, et ce n’est pas nous.





Si Rogue Incursion ne manque pas d’action intense, il nous a aussi proposé des moments plus silencieux et tendus pendant lesquels nous avons dû ouvrir des portes verrouillées et reprogrammer des appareils de sécurité pour avancer. Heureusement, nous avions avec nous le fameux traqueur de mouvement du deuxième film et il nous a été très utile. Nous devions aller le chercher du côté de notre biceps droit. Nous pouvions grâce à lui suivre les mouvements des alliés et des ennemis en arpentant les couloirs plongés dans l’ombre. Cet appareil vous sauvera la vie. Vous pouvez même le poser sur une surface pour servir de capteur pendant que vous explorez une zone ou pendant que vous rechargez votre arme. Évitez par contre de l’oublier !

Un univers rétrofuturiste





L’univers d’Alien et son esthétique technologique sont devenus légendaires dès l’apparition des premiers écrans, claviers, boutons et autres ordinateurs du Nostromo. Survios a fait attention à bien respecter ce style, donc vous allez voir tout un tas de gadgets évoquant les années 80 dans Rogue Incursion. La tablette en est un parfait exemple. Vous l’obtenez depuis votre bras droit et elle vous permet de sauvegarder votre partie ou de télécharger des données en la connectant aux ordinateurs. Elle se déploie aussi pour présenter une grande carte tactile virtuelle que vous pouvez manipuler avec vos doigts dans le jeu.

Un ascenseur intense





Le point culminant de notre session a eu lieu lorsque nous avons dû affronter des hordes d’aliens en attendant qu’un ascenseur arrive. Nous avons dû utiliser tout le matériel à notre disposition et toutes nos compétences pour survivre. Aidés de notre traqueur de mouvement, nous avons fait exploser des barils inflammables pour incinérer les xénomorphes. Nous avons eu chaud plusieurs fois et nous devions nous soigner, recharger notre fusil à pompe et même fuir tout à la fois ! Hélas, une queue effilée a transpercé notre poitrine, mettant fin à notre partie. Recommencer ne nous faisait cependant pas peur parce que les tactiques imprévisibles des aliens rendent chaque tentative nouvelle et intéressante.

Tout est dans le détail





L’expertise de Survios en matière de réalité virtuelle était évidente pendant toute la session. Nous étions captivés par les petits détails qui rendaient le monde crédible, par exemple le mouvement de la main pour essuyer une tache de sang sur un écran d’ordinateur. Les éléments physiques du jeu étaient aussi très utiles, et nous nous sommes habitués à sortir et à ranger les équipements sur notre corps, si bien que les gestes sont rapidement devenus instinctifs. Il faut changer le barillet du revolver ? Il suffit d’appuyer sur la touche cercle pour l’éjecter et de secouer l’arme pour faire tomber les douilles. C’est l’heure du fusil à impulsion ? Tenez bien la crosse avec votre autre main ou les balles explosives 10mm partiront droit dans le plafond à cause du recul, laissant le champ libre à l’alien en face de vous.