Alien: Rogue Incursion, une Evolved Edition sans VR annoncée en vidéo

L'année dernière, Survios lançait sur SteamVR et PlayStation VR 2, puis sur Meta Quest 3 et 3S, Alien: Rogue Incursion. Le jeu d'action et d'horreur nous emmenait sur la planète Purdan pour affronter des Xénomorphes en réalité virtuelle en incarnant Zula Hendricks, une ancienne Marine Coloniale.

Le jeu est sympathique, mais pour en profiter, il faut posséder un casque VR compatible. Heureusement, Survios annonce aujourd'hui Alien: Rogue Incursion Evolved Edition, une version flat screen de son jeu de tir et d'horreur. Plus besoin de casque de réalité virtuelle, le titre sortira le 30 septembre 2025 sur PC et PlayStation 5, avec une édition standard et une Deluxe Edition rajoutant des skins d'armes et d'armures Blue Camo et l'artbook numérique The Art of Alien: Rogue Incursion.

Alien: Rogue Incursion vous met dans la peau de Zula Hendricks, une ancienne Marine coloniale décidée à révéler au grand jour les expériences illégales de Weyland-Yutani lors d'une mission dangereuse sur la planète inexplorée de Purdan. Accompagnée de Davis 01, son fidèle guide synthétique, Zula devra infiltrer le centre de recherches infesté de Gemini Exoplanet Solutions et survivre aux xénomorphes les plus rusés de toute la galaxie, par la discrétion ou par la force. Mais en découvrant les conséquences cataclysmiques que pourraient avoir les dangers qu'elle rencontre, Zula se retrouvera tout à coup avec le destin de l'humanité entre les mains… PREMIÈRE PARTIE D'UNE HISTOIRE EN DEUX ACTES



Le combat de Zula commence : la première partie de cette histoire en deux actes vous plonge dans le monde violent d'Alien et les installations du GES sur LV-354, indicatif de la mystérieuse planète Purdan. Cet opus constitue une histoire à part entière qui se terminera toutefois sur un cliffhanger grisant dont la résolution vous attendra dans la deuxième partie, où Zula devra relever de nouveaux défis et affronter des ennemis toujours plus mortels.

