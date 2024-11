Alien: Rogue Incursion, le jeu VR nous plonge dans son intrigue très classique au travers d'un trailer sous tension

En attendant de découvrir la suite d'Alien: Isolation signée Creative Assembly, officialisée à l'occasion du 10e anniversaire du jeu, c'est en réalité virtuelle qu'il va être possible de se faire peur en se confrontant aux emblématiques Xénomorphes dans Alien: Rogue Incursion. Après un point sur les mécaniques de gameplay, c'est donc une bande-annonce de la version PSVR 2 qui vient d'être diffusée, nous donnant un bon avant-goût de l'enfer qui attend Zula sur Purdan, dans la pure lignée des longs-métrages. Bon, si les décors et la créature rendent assez bien, difficile d'en dire autant des modèles 3D d'êtres humains, qui risquent de briser un peu l'immersion, du moins en jouant sur PS5.

Pour l'occasion, le Chief Product Officer TQ Jefferson de chez Survios a détaillé la manière dont a été réalisée cette vidéo sur le PlayStation Blog, un exercice délicat, encore plus lorsqu'il s'agit de réalité virtuelle.

Comment avons-nous réalisé cette bande-annonce ? La création d'une bande-annonce est un exercice délicat. Vous devez tirer les gens de leur quotidien, capter leur attention et leur donner envie d'en voir plus, ce en quelques images. Il paraît donc logique de montrer d'emblée le contenu le plus spectaculaire. Pourtant, cette approche n'est pas infaillible... Les fans se plaignent souvent que les bandes-annonces en dévoilent trop sur un film ou un jeu.

En seulement une à deux minutes, elles doivent présenter les éléments clés attendus par les fans, mettre en évidence des fonctionnalités essentielles d'une manière percutante et dévoiler des éléments qui vont surprendre les joueurs, tout en distillant une histoire autonome. Les jeux en VR doivent établir le monde dans lequel vous serez plongé et vous expliquer comment vous devrez y évoluer. Nous disposons de deux minutes montre en main pour vous immerger et vous émerveiller.

Les bandes-annonces se concentrent souvent sur un thème ou une fonctionnalité spécifique que l'équipe veut présenter. Jusqu'ici, pour Alien: Rogue Incursion, nous avons dévoilé des bandes-annonces visant à présenter notre protagoniste, les ennemis, des armes, de l'équipement, etc. Les fans de la franchise Alien sont très investis dans l'histoire. C'est pourquoi cette bande-annonce explicite davantage l'intrigue, notamment les raisons de la présence de Zula Hendricks sur LV-354, alias Purdan. Qu'est-il arrivé à l'ami et ancien équipier de Zula ? Quelles expériences mortelles les chercheurs de ce complexe ont-ils bien pu y mener ?

Voici un résumé de notre approche pour la bande-annonce et la manière dont nous avons abordé « l'histoire dans l'histoire ».

Dès le départ, nous avons décidé que les évènements qui s'étaient produits sur Purdan avaient déjà eu lieu. Zula débarque donc après un évènement qui a provoqué l'infestation de Castor's Cradle, le complexe de recherche, par d'horribles Xénomorphes. En commençant l'histoire après l'invasion du complexe, nous pouvons nous plonger directement dans le suspense et l'action.

La bande-annonce suit une structure classique en trois actes, chacun proposant un angle particulier. L'Acte I se concentre sur le « Mystère ». Zula et Davis One se dirigent vers Purdan pour y retrouver l'ancien équipier de Zula, Ben Carver. Alors qu'ils approchent de Castor's Cradle, ils constatent que leurs communications sont brouillées. C'est alors qu'ils essuient une salve de missiles et s'écrasent près du complexe. À la fin de l'Acte I, Zula et les joueurs se retrouvent avec de nombreuses questions sans réponse.

L'Acte II de notre histoire tente de répondre à ces questions tout en présentant cette « Horreur naissante ». Nous découvrons l'intérieur du complexe et pouvons entendre les voix des personnes qui y travaillent. Nous avons ajouté des thèmes classiques de la saga Alien, comme des entreprises corrompues, l'avidité et l'orgueil démesuré. Tous les ingrédients propices à une infestation de Xénomorphes sont réunis. Avec les scènes de destruction, la fumée, les flammes et le sang qui nous entourent, on comprend tout de suite que le complexe a été envahi.

Et maintenant, le Grand final ! Dans l'Acte III, nous dévoilons « l'Ennemi » et découvrons enfin la menace à laquelle Zula doit faire face. Vous en apprendrez davantage sur le complexe, notamment que Gemini Exoplanet Solutions y menait des expériences sur les Xénomorphes et, plus important, que les Xénomorphes en ont pris le contrôle. Zula a vu beaucoup d'horreurs au cours de sa carrière, mais elle (et donc le joueur) ne tardera pas à découvrir que les Xénomorphes de Castor's Cradle sont plus coriaces, plus rapides et plus imprévisibles que tout ce qu'elle a pu voir jusqu'ici. Ils ont, pour faire court, évolué.

Dès lors, nous savons que le danger est omniprésent, mais nous souhaitons rassurer les joueurs et leur montrer qu'ils ont les moyens de se défendre. Grâce à vos armes (prototype de fusil à impulsion M41, fusil à pompe, revolver et autres armes tactiques), votre équipement (capteur de mouvements, torche à plasma, trousses de soin et autres médicaments) et Davis One, vous allez leur mener la vie dure et découvrir le monde d'Alien de manière inédite. Vous aurez enfin l'impression de vous trouver dans l'univers des films, notamment de la saga Alien, et vivrez une expérience si intense qu'elle changera à tout jamais votre perception.