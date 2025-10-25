Halo: Campaign Evolved, un ambitieux remake du premier épisode dévoilé, le Master Chief va enfin faire ses débuts sur PS5 !

La fin de 24 ans d'exclusivité





C'est une année assez folle qui s'est déroulée dans le monde vidéoludique puisque nous avons d'ores et déjà vu l'arrivée sur PlayStation de Gears of War: Reloaded, remaster du premier épisode de la licence et Forza Horizon 5, qui sera suivi l'an prochain par un Forza Horizon 6 d'ores et déjà prévu sur PS5, même s'il ne paraîtra pas en même temps dessus. Ce vendredi soir, à l'occasion du Halo World Championship 2025, c'est tout un symbole de la marque Xbox qui est finalement passé multiplateforme, même si le Master Chief est techniquement déjà jouable sur les consoles de Sony depuis 2020 grâce à Fortnite.

En effet, Halo Studios - le nouveau nom de 343 Industries depuis l'an dernier - a présenté le premier résultat concret de son Project Foundry sous Unreal Engine 5, à savoir un remake complet de Halo: Combat Evolved, FPS de Bungie qui a marqué le lancement de la Xbox le 15 novembre 2001. L'annonce était prévue en vue des 25 ans de la licence, sans réellement savoir à quoi nous attendre, mais elle a clairement de quoi faire grand bruit puisque c'est un véritable symbole du changement stratégique opéré par Microsoft, sans retour en arrière possible. Cette nouvelle version se nomme donc Halo: Campaign Evolved et a longuement été présentée en vidéo.

Tout ce qu'il faut savoir sur ce remake





Comme son nom l'indique, il s'agira uniquement de la campagne de l'époque, sans le multijoueur qui faisait partie intégrante de son succès. Pour autant, cette refonte ne manquera pas d'atouts pour attirer aussi bien les vétérans que les nouveaux venus. Vous trouverez tous les détails à ce sujet ci-dessous dans les grandes lignes. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, les développeurs se sont exprimés auprès de Xbox Wire, à lire en page suivante.

Découvre où commence la légende Halo: Campaign Evolved est une version fidèle, mais modernisée, de la campagne de Halo: Combat Evolved. Découvre l'histoire originale revisitée avec des graphismes haute définition, des cinématiques mises à jour et des commandes améliorées, ainsi que trois nouvelles missions préquelles mettant en scène le Major et le Sergent Johnson. Un arsenal plus vaste d'armes, de véhicules, d'ennemis et de « crânes » modifiant le gameplay (des options supplémentaires qui changent le combat de manière amusante et stimulante) ajoutent de nouvelles tactiques et une rejouabilité infinie. Joue à ta guise : en solo, en coop à deux joueurs sur écran partagé (console uniquement) ou en mode coop en ligne à jusqu'à quatre joueurs avec prise en charge complète du jeu sur plusieurs appareils et de la progression croisée. Que tu découvres Halo pour la première fois ou que tu reviennes sur le ring après 25 ans, Halo: Campaign Evolved t’offre une aventure à la fois intemporelle et inédite. Découvre l’anneau-monde Après s'être écrasé sur un mystérieux monde en forme d'anneau connu sous le nom de Halo, le Major est chargé d'aider les humains survivants à lutter contre les forces dominantes du Covenant. Avec l'aide de Cortana, son compagnon IA, il découvre les sombres secrets de Halo et se bat pour empêcher l'anéantissement de toute vie dans la galaxie. Fonctionnalités clés La campagne complète, reconstituée - Affronte les missions originales, remastérisées avec des graphismes haute définition, des cinématiques mises à jour et un design de niveaux raffiné.

- Affronte les missions originales, remastérisées avec des graphismes haute définition, des cinématiques mises à jour et un design de niveaux raffiné. Cinématiques et audio remaniés - De nouveaux graphismes et animations, ainsi qu'une bande-son remastérisée et une conception sonore entièrement repensée pour une immersion encore plus profonde.

- De nouveaux graphismes et animations, ainsi qu'une bande-son remastérisée et une conception sonore entièrement repensée pour une immersion encore plus profonde. Combat et armes améliorés - Les combats classiques de Halo sont plus intenses que jamais, avec désormais 9 armes emblématiques supplémentaires issues de toute la série à ajouter à ton arsenal.

- Les combats classiques de Halo sont plus intenses que jamais, avec désormais issues de toute la série à ajouter à ton arsenal. Trois nouvelles missions préquelles - Incarnez le Major aux côtés du Sergent Johnson dans 3 missions inédites avant Halo: CE, avec nouveaux environnements, ennemis et gameplay.

- Incarnez le Major aux côtés du Sergent Johnson dans 3 missions inédites avant Halo: CE, avec nouveaux environnements, ennemis et gameplay. Joue en solo ou avec tes amis - Joue en solo, en écran partagé à 2 (console) ou en coop en ligne jusqu’à 4 joueurs, avec crossplay et progression croisée sur console et PC.

- Joue en solo, en écran partagé à 2 (console) ou en coop en ligne jusqu’à 4 joueurs, avec crossplay et progression croisée sur console et PC. Pilote, détourne, sème le chaos - Pour la première fois dans Halo: CE, détourne les véhicules ennemis et pilote le tank Apparition. Les véhicules cultes reviennent pour semer le chaos.

- Pour la première fois dans Halo: CE, détourne les véhicules ennemis et pilote le tank Apparition. Les véhicules cultes reviennent pour semer le chaos. Rejouabilité infinie - Mélange chaque mission avec des options « crânes » supplémentaires qui ajoutent de la variété et du défi avec des armes, des ennemis et des environnements aléatoires.

Du gameplay qui en met plein la vue





S'il vous en faut encore, outre une bande-annonce, c'est une longue vidéo de gameplay de 13 minutes qui permet de se faire une idée de ce remake en nous montrant ce qui était à l'époque la quatrième mission de la campagne, Le Cartographe Silencieux (The Silent Cartographer).

Quand sortira Halo: Campaign Evolved ?





Si les joueurs présents au Halo World Championship 2025 ont d'ores et déjà pu essayer une version en cours de développement de Halo: Campaign Evolved, nous devrons patienter jusqu'en 2026 avant d'en profiter sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Microsoft Store, Steam). Il sera évidemment disponible day one dans le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass, en plus d'être un jeu Xbox Play Anywhere et jouable dans le cloud.

