Halo: Combat Evolved Anniversary est disponible sur PC !

343 Industries et Microsoft avaient publié une petite vidéo de Halo: Combat Evolved Anniversary il y a quelques heures, mais il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que le titre ne débarque dans la Master Chief Collection sur PC. Oui, vous l'avez compris, le jeu est disponible !

Les studios précisent qu'ils ont fait appel à Saber Interactive pour réaliser ce portage de Halo: Combat Evolved Anniversary sur ordinateurs, et que les joueurs ne devraient pas être déçus. Le titre tourne en 4K UHD à 60 images par seconde, mais les développeurs indiquent que le framerate est variable et donc non bridé à 60 fps. D'autres fonctionnalités bienvenues sont présentes, comme la prise en charge des claviers et souris, la réattribution des touches, le support des écrans ultra-larges ou encore l'option audio Classique pour le mode multijoueur, sans oublier la personnalisation de son Spartan.

Halo: Combat Evolved Anniversary rejoint donc dès ce soir Halo: The Master Chief Collection sur PC, via le Windows Store, Steam et le Xbox Game Pass. 343 Industries compte toujours lancer les autres opus avant la fin de l'année 2020, à savoir Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST (Campagne) et Halo 4.