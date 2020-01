Halo: Combat Evolved Anniversary, les tests débuteront le mois prochain

Halo: The Master Chief Collection a enfin débarqué sur ordinateurs début décembre, mais pour l'instant, seul Halo: Reach est jouable. Les fans attendent avec impatience les autres opus, nous n'avons pas de date de sortie en vue, mais chez 343 Industries, les choses avancent.

Le studio vient en effet d'annoncer qu'il allait débuter les phases de tests publiques de Halo: Combat Evolved Anniversary dans le courant du mois de février, soit dans quelques petites semaines. À l'origine, ces essais devaient commencer ce mois-ci, mais des partenaires externes à 343 Industries ont pris du retard, obligeant le studio à repousser ces tests. Ces derniers serviront notamment à vérifier le bon fonctionnement des serveurs dédiés, du cross-play et de la nouvelle interface utilisateur, les testeurs auront en effet accès à la campagne solo, aux modes coopératif et multijoueur ainsi qu'aux options de personnalisation. Pas question cependant de redécouvrir l'intégralité du jeu, seules certaines zones seront accessibles. Pour avoir accès à cette phase de test, il faut pour rappel être membre du programme Halo Insider et attendre que 343 Industries vous contacte.

Halo: The Master Chief Collection devrait normalement être complet sur PC dans le courant de l'année 2020.

