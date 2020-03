Halo: Combat Evolved Anniversary, un peu de teasing en attendant la sortie du jeu sur PC

En fin d'année dernière, Halo: The Master Chief Collection a débarqué sur PC, mais seul le premier épisode (dans l'ordre scénaristique) est pour l'instant jouable, Halo: Reach. Microsoft et 343 Industries rajouteront les autres opus dans le courant de l'année 2020, et Halo: Combat Evolved Anniversary devrait arriver prochainement.

Les studios ont en effet partagé une nouvelle vidéo, à admirer ci-dessus, dans laquelle nous retrouvons le Master Chief, Spartan John-117, sortir d'un caisson de stase, comme au tout début du jeu. Pour rappel, Halo: Combat Evolved Anniversary est actuellement en phase de test, 343 Industries et Microsoft devraient donc en toute logique dévoiler très prochainement la date de sortie de Halo: Combat Evolved Anniversary.

La toute fin de la vidéo nous rappelle que Halo: The Master Chief Collection est disponible sur PC via le Windows Store, Steam et le Xbox Game Pass, tout le monde y trouve son bonheur.