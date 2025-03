PowerWash Simulator 2 : une suite annoncée avec des nouveautés, quid d'une version Switch 2 et de la VR ?

Depuis 2022, les joueurs peuvent s'amuser à nettoyer des véhicules et bâtiments plus ou moins incongrus dans PowerWash Simulator. Un jeu de simulation de nettoyage édité par Square Enix Collective et développé par FuturLab qui a rencontré un gros succès avec 17 millions de joueurs (le jeu est dans le Game Pass), de nombreuses extensions sont disponibles, mais il est temps de passer à la suite.

FuturLab, en totale indépendance cette fois, vient de dévoiler PowerWash Simulator 2, au travers d'un teaser à découvrir ci-dessus. Bon, la courte vidéo montre déjà qu'il ne faudra pas s'attendre à une révolution dans le gameplay, il s'agira encore de nettoyer des objets et lieux à Muckingham, avec tout de même d'autres villes comme Sponge Valley, Power Falls et Lubri City, une campagne inédite et partagée en coopération en ligne, de la coop locale, une base personnalisable ou encore un savon amélioré « qui s'attaque aux taches les plus tenaces et anéantit la saleté ».

PowerWash Simulator 2 sortira en fin d'année 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Selon les informations d'Eurogamer, une version Nintendo Switch 2 serait également attendue, mais Gematsu a reçu un communiqué de la part de FuturLab stipulant : « Bien que nous aimerions sortir le jeu sur Switch 2, nous n'avons pas encore de projet précis. Nous n'avons aucune date ni information à ce sujet ». Ce qui est certain, c'est que les développeurs n'ont aucun projet pour une version VR, ayant déjà arrêté le support du premier opus.

