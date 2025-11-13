Shuhei Yoshida a annulé un jeu inédit d'un studio PlayStation majeur !

Shuhei Yoshida a quitté PlayStation en tout début d'année. Longtemps responsable des PlayStation Studios, le Japonais a terminé sa carrière chez Sony en tant que responsable d'une initiative liée aux développeurs de jeux indépendants. Désormais loin de la firme, Shuhei Yoshida enchaîne les interviews, dévoilant des informations très intéressantes sur sa carrière.

Shuhei Yoshida a annulé un gros jeu de Santa Monica Studio





Au micro de Simon Parkin dans le podcast My Perfect Console, Shuhei Yoshida est revenu sur une précédente déclaration qui avait étonné les fans. Alors responsable des PlayStation Studios, il avait annulé le développement de deux jeux majeurs, qui avaient déjà coûté 25 millions de dollars chacun. Malheureusement, Shuhei Yoshida n'était pas entré dans les détails, ne citant ni les jeux, ni les studios concernés. C'est désormais chose faite avec cette interview :

L'un d'eux était en fait un jeu interne développé par Santa Monica Studio. Pas un God of War, mais une nouvelle licence. Le concept était vraiment génial et les idées de gameplay très intéressantes. Et bien sûr, les équipes de Santa Monica Studios sont extrêmement compétentes pour créer des graphismes de grande qualité. Nous l'avons donc soutenu pendant des années, mais après avoir investi 25 millions de dollars, ils sont venus me voir et m'ont dit : « Il faut arrêter ». Je ne me souviens plus exactement pourquoi – l'équipe n'arrivait probablement pas à trouver le bon filon. C'était un concept génial, une idée géniale, mais le gameplay n'a pas abouti. J'ai annulé tellement de jeux à leurs débuts. La plupart de nos jeux sont inconnus, car nous les avons annulés assez tôt. Nous avons testé une nouvelle idée, créé un prototype. Si ça fonctionnait, on continuait. Sinon, on retravaillait le tout ou on arrêtait. Une annulation précoce ne nous coûte donc pas grand-chose. Cependant, si le jeu avait bien avancé et qu'il avait une vision très prometteuse, et qu'il avait continué indéfiniment, après 25 millions de dollars, la décision était vraiment difficile à prendre. Mais je pense que dans ce cas précis, l'équipe de Santa Monica Studio s'est dit d'elle-même : « On devrait probablement arrêter ».

Comme l'explique Shuhei Yoshida, annuler un jeu vidéo est une chose commune dans le milieu. En interne, les développeurs travaillent sur des concepts, certains sont convaincants et déboulent sur un jeu complet, d'autres sont réutilisés sur d'autres projets et d'autres encore sont annulés. Mais pour le coup, le projet était bien avancé, PlayStation avait déjà déboursé 25 millions de dollars pour ce jeu. Cependant, c'est bien Santa Monica Studio qui a demandé à arrêter les frais, Shuhei Yoshida a seulement confirmé l'annulation.

Une annulation vaut mieux qu'un échec cuisant





Shuhei Yoshida est d'ailleurs revenu il y a quelques mois sur l'annulation de The Last of Us Online de Naughty Dog. Le budget alloué n'a pas été dévoilé, mais le titre semblait en bon chemin. Cependant, les développeurs ne voulaient pas se focaliser exclusivement sur ce titre live service, ils l'ont donc abandonné. Bend Studio (Days Gone) a lui aussi vu un jeu live service annulé.

Cette perte de 25 millions de dollars peut sembler énorme, mais selon Forbes, Concord aurait coûté 400 millions de dollars. La moitié du budget serait venue directement des poches de PlayStation. Ce jeu de tir multijoueur est sorti, mais il fut un tel échec que les serveurs ont été coupés après quelques jours. Au moins, le titre de Santa Monica Studio n'a pas fait les gros titres pour de mauvaises raisons, le studio a eu la sagesse de savoir dire « STOP » à temps.

Que développe Santa Monica Studios ?





Officiellement, nous ne savons pas ce que développe Santa Monica Studio actuellement. Cependant, le studio a recruté des acteurs et actrices du Moyen-Orient, laissant penser à un God of War en Égypte. Le studio travaillerait également sur un God of War façon metroidvania, en collaboration avec Mega Cat Studios.

En attendant de découvrir officiellement ces futurs jeux, vous pouvez retrouver la manette DualSense God of War 20 ans à 84,90 € chez Leclerc.