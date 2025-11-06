Grand Theft Auto VI : coup de tonnerre, Rockstar Games annonce à nouveau un long report

Actualité
Jason et Lucia vont se faire désirer pendant quelques mois supplémentaires, il va falloir continuer d'être patient.

Encore un report pour le prochain Grand Theft Auto

Alors que Rockstar Games a récemment licencié de nombreux employés pour des raisons plus que discutables, c'est bien Grand Theft Auto VI qui refait parler de lui ce jeudi soir, mais pas pour de bonnes raisons. Hélas, pas de nouvelle bande-annonce à se mettre sous la dent, mais un communiqué assez bref sur les réseaux pour parler de sa date de sortie. Initialement prévu pour fin 2025, nous avions appris en mai dernier qu'il verrait finalement le jour le 26 mai 2026avant de faire le plein de visuels. Après des années d'attente, nous ne sommes plus à quelques mois près et c'est malheureusement un nouveau report qui vient d'être acté.

Grand Theft Auto VI GTA 6 15 06 05 2025

La nouvelle date de sortie de GTA VI

Désormais, Grand Theft Auto VI sortira le jeudi 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Espérons que ce soit la bonne cette fois. Ce qui est sûr, c'est que les éditeurs vont avoir le temps de revoir leur planning afin d'éviter la confrontation directe avec ce futur rouleau compresseur vidéoludique.

Bonjour à tous,

Grand Theft Auto VI sortira désormais le jeudi 19 novembre 2026.

Nous sommes désolés de ce délai supplémentaire, qui s'ajoute à la longue attente que vous attendez, mais ces mois supplémentaires nous permettront de finaliser le jeu avec le niveau de finition que vous êtes en droit d'attendre.

En réaction, une chute violente en bourse de Take-Two Interactive de -18 % a rapidement suivi...

Vous pouvez toujours patienter en vous procurant GTA V sur PS5 et Xbox Series X|S, vendu 19,99 € par Amazon et Cdiscount.

