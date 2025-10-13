Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 40) : une exclu PS5 détrône déjà EA SPORTS FC 26

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 40





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. La dernière fois, EA SPORTS FC 26 était (presque) partout, mais il cède déjà la première place à une récente exclusivité PlayStation 5.

Ghost of Yōtei est en tête des ventes cette semaine, talonné par EA SPORTS FC 26 sur PS5, tandis que la compilation anniversaire Super Mario Galaxy 1+2 occupe la troisième place du podium. En quatrième position, nous retrouvons encore EA SPORTS FC 26, dans sa version PS4 cette fois, tandis que Mario Kart World revient dans le Top 5, à la dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 29 septembre au 4 octobre 2025 :