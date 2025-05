Switch 2 : une nouvelle rassurante concernant l'utilisation des Cartes clé de jeu

Vous devez commencer à le savoir, avec la Switch 2, différents types de jeux seront proposés. Certaines productions sorties sur Switch auront droit à des mises à jour gratuites, d'autres vont ressortir sous la forme de Nintendo Switch 2 Edition avec des mises à niveau payantes ajoutant pour certaines du contenu jouable inédit et il y aura évidemment les titres propres à la console. De ce côté, la grande question à chaque annonce va être de savoir de quelle manière le jeu en question sera commercialisé lorsqu'il s'agira de sorties en boîte. En effet, outre les cartouches classiques, il y aura des Cartes clé de jeu, un format bâtard entre le dématérialisé et le physique, puisque les données seront à télécharger, soit un zéro pointé pour la préservation lorsque les serveurs finiront forcément par fermer à l'avenir. Les éditeurs tiers vont en abuser au Japon comme nous l'avons vu, mais qu'en est-il de Nintendo ?

Bonne nouvelle, la firme de Kyoto ne compte pas faire d'économie et distribuera bien ses jeux first-party sur des cartouches bien remplies. Bon, avec la hausse de 10 € par rapport au dématérialisé portant le prix de Mario Kart World à 89,99 € et celui de Donkey Kong Bananza à 79,99 €, encore heureux. L'information nous vient de Nintendo Life, qui a contacté la branche du Royaume-Uni de Big N. et a reçu le message concis suivant :

Nous pouvons tout de même nous poser la question du sort qui sera réservé à Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, puisqu'il s'agit d'un jeu signé Koei Tecmo (via son AAA Games Studio). Si à l'international, c’est bien Nintendo qui s'occupera de tout, ce ne sera pas le cas au Japon.

Par ailleurs, Doug Bowser a déclaré en interview à IGN ce qui suit :

Dans un avenir proche, les jeux physiques resteront un élément clé de notre activité. Nous accordons une grande importance à nos relations, notamment avec nos revendeurs, et souhaitons nous assurer que nous disposons de produits qu'ils pourront vendre à leurs clients. Concernant les cartes clé de jeu, notre objectif pour la Nintendo Switch 2 – à l'instar de ce que nous avons accompli sur la Nintendo Switch – est de proposer la bibliothèque de contenu la plus vaste et la plus complète possible. Cela inclut nos partenaires éditeurs. Les cartes clé de jeu permettent à nos partenaires éditeurs d'apporter davantage de contenu sur la plateforme, un contenu plus riche, plus complet et plus immersif.