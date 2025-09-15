BON PLAN : un excellent Resident Evil à petit prix sur PS5

Resident Evil 7: Biohazard, un opus terrifiant





Alors que les fans attendent avec impatience Resident Evil Requiem, neuvième opus principal de la saga de Capcom, certains n'osent peut-être pas encore franchir le pas et hésitent à acheter le septième volet majeur, qui a introduit la caméra à la troisième personne, tellement flippante que RE Requiem proposera une caméra derrière l'épaule en option. Dommage, car le survival-horror est excellent et il est actuellement en promotion.

Resident Evil 7: Biohazard en promotion





Resident Evil 7: Biohazard passe à 20,62 € sur Amazon, dans sa Gold Edition sur PS5 qui regroupe le jeu de base, les DLC Vidéos Interdites Vol.1 et 2, ainsi que les extensions Fin de Zoé et Pas un héros. Cependant, cette version PlayStation 5 n'est pas jouable en réalité virtuelle avec le PlayStation VR 2.

Avec Resident Evil 7 Gold Edition, découvrez la version intégrale, incluant tous les contenus de Season Pass, de l'un des jeux les plus effrayants et les plus encensés par la critique de l'année 2017. Incarnez Ethan Winters pour explorer la demeure apparemment abandonnée de la famille Baker et lever le voile sur le mystère de la disparition de votre épouse. Cette édition inclut le jeu complet, le contenu téléchargeable Vidéos interdites Vol. 1 et 2, ainsi que l'épilogue Fin de Zoé. Le contenu téléchargeable gratuit Pas un héros est également inclus. Resident Evil 7: Biohazard - Gold Edition (PS5) à 20,62 € sur Amazon

Lire aussi :