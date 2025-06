Undead Citadel : le jeu d’action médiéval en VR arrive sur PS VR2

Développé par le studio barcelonais Dark Curry, ce jeu d’action à la première personne entièrement pensé pour la réalité virtuelle sera disponible le 26 juin 2025 sur la console de Sony.

Plongé dans un univers médiéval-fantastique sombre et décadent, le joueur incarne un guerrier solitaire, piégé dans une citadelle infestée de morts-vivants. Ce huis clos brutal repose sur un système de combat entièrement physique, où chaque arme – épée, hache, masse ou arc – réagit différemment selon le poids, la vitesse du geste et la résistance de l’ennemi. Une mécanique qui renforce la sensation de présence, et qui s’enrichit ici des fonctionnalités spécifiques du PS VR2.

Dark Curry promet une expérience optimisée pour le dernier casque de Sony. Les gâchettes adaptatives permettent de ressentir la tension d’un arc ou l’impact d’un coup puissant, tandis que les retours haptiques, aussi bien au niveau du casque que des manettes, soulignent les effets des combats et des environnements. L’immersion visuelle profite également de la dalle OLED du PS VR2, avec une fréquence de rafraîchissement annoncée à 90 Hz.

La version PlayStation VR2 inclura l’intégralité des contenus déjà proposés sur les autres supports. Le mode Histoire permettra de traverser une dizaine de niveaux, mêlant exploration, affrontements intenses et quelques énigmes environnementales. Les amateurs de scoring et de compétition en ligne pourront quant à eux se frotter au mode Horde, basé sur des vagues successives d’ennemis à repousser, avec classement en ligne à la clé. Enfin, un mode Armurerie servira d’espace d’entraînement libre, où toutes les armes débloquées seront testables sans contrainte.

Le studio précise que la physique des armes, les animations des ennemis, les effets de particules et les interactions environnementales ont été peaufinés pour cette version, qui pourrait bien devenir la meilleure manière de découvrir le jeu, deux ans après son annonce initiale sur PS VR.

Lancé à l’origine sur Steam en 2023, Undead Citadel avait reçu un accueil globalement positif, malgré une campagne jugée un peu courte. Son gameplay viscéral, lui, a marqué les esprits. Le titre avait été salué pour la précision de ses affrontements, son ambiance visuelle soignée, et sa capacité à renouveler l’intérêt sur le long terme grâce à ses différents modes.

La sortie sur PS VR2 intervient dans un contexte où les jeux purement VR se font plus rares sur la plateforme. Undead Citadel pourrait ainsi combler un vide pour les amateurs d’expériences solo musclées, en attendant les prochaines grosses productions.

Le jeu sera proposé en téléchargement sur le PlayStation Store à un tarif avoisinant les 30 €, sans contenu additionnel annoncé pour le moment. Une bande-annonce officielle accompagne cette annonce, mettant en scène quelques séquences de gameplay en conditions réelles, histoire de se faire une idée du rendu sur le casque de Sony.