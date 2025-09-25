HITMAN World of Assassination : Bruce Lee en mission, arrivée sur PCVR gratuite et mode Freelancer sur PS VR2

IO Interactive enrichit HITMAN World of Assassination avec une nouvelle Cible Fugitive baptisée The Infiltrator. Cette mission met en scène Bruce Lee, non pas comme une cible, mais comme un allié crucial de l’Agent 47. Accessible gratuitement dans le Starter Pack pour les nouveaux joueurs, et en tant que Cible Fugitive pour les habitués, elle sera disponible jusqu’au 20 novembre 2025. En plus de cette nouvelle mission, HITMAN World of Assassination arrive sur PCVR, via une mise à jour gratuite disponible pour tous les joueurs possédant déjà le jeu original sur Steam.

À l’occasion du 85e anniversaire de Bruce Lee, IO Interactive a imaginé un scénario où la star incarne l’Agent Lee, un maître des arts martiaux chargé d’infiltrer la Concord Union, un syndicat du crime basé à Hong Kong. L’opération se déroule à l’hôtel Himmapan de Bangkok, théâtre d’un tournoi d’arts martiaux secret. Les joueurs doivent épauler Bruce Lee dans un contexte dangereux, où sabotages et menaces pèsent sur son infiltration. Cette mission se veut un hommage respectueux à la légende, tout en apportant un défi original parfaitement intégré à l’univers de Hitman.

En parallèle, le Pack Bruce Lee (4,99 €) est disponible pour une durée limitée jusqu’au 20 novembre. Il inclut un accès permanent au contrat arcade Le Dragon, la Tenue Jaune, les Bâtons Kali, la Dague de Jade, les Ciseaux du Dragon d’Or, ainsi qu’un ensemble de six objets cosmétiques pour personnaliser la planque du mode Freelancer.

Cette mise à jour marque aussi le lancement de la Saison du Dragon, qui apporte de nouveaux défis, des contrats supplémentaires, le retour de quatre Cibles Fugitives, ainsi que des récompenses exclusives via les Twitch Drops comme la Star Apple, le Dragon Duck et le Purple Streak Crowbar. L’événement Mills Reverie Halloween sera également de retour pour célébrer les festivités.

Grande nouveauté également, le mode Freelancer devient jouable en réalité virtuelle sur PS VR2 et PCVR. Ce mode rogue-like met à l’épreuve la stratégie, la gestion des ressources et l’adaptation, avec une immersion totale grâce aux contrôles intuitifs, à l’ambidextrie et aux environnements à l’échelle de la pièce. Les joueurs peuvent désormais planifier leurs campagnes et affronter les Cibles Fugitives, dont Bruce Lee dans The Infiltrator, en s’immergeant pleinement dans le monde de l’assassinat.

HITMAN World of Assassination est disponible sur PS5, PS4, PS VR2, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PCVR, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone et iPad.