Hitman World of Assassination nous dévoile les coulisses du DLC The Bruce Lee Pack

Le nouveau contenu ephémère dédié à Bruce Lee dans Hitman World of Assassination marque un tournant intéressant pour IO Interactive. Cette cible insaisissable propose une approche différente, où la star des arts martiaux devient un allié plutôt qu’un adversaire, une orientation directement liée à des choix créatifs et éthiques forts.

« Nous ne voulions pas montrer Bruce Lee comme une cible. Nous préférions qu’il soit un allié que le joueur peut observer et aider. »





Toke Krainert, Lead and Senior Technical Designer sur Hitman World of Assassination, revient sur la conception de cette mission qui réinvente une icône tout en respectant profondément son héritage. Il travaille chez IO Interactive depuis plus de dix ans, principalement sur la trilogie moderne Hitman, ainsi que sur le projet lié à la licence 007.

Pour le studio, faire de Bruce Lee une menace à éliminer n’était pas une option crédible. Son statut culturel et sa notoriété mondiale impliquaient une autre lecture. L’équipe s’est donc concentrée sur une manière de le mettre en avant dans un rôle actif, fidèle à ce qu’il représente et à sa maîtrise martiale. Le joueur accompagne ainsi Bruce Lee dans un tournoi clandestin où l’Agent 47 s’infiltre en laissant à l’acteur légendaire l’essentiel des démonstrations physiques et sociales.

La question du combat direct entre Bruce Lee et l’Agent 47 a été rapidement écartée. Toke Krainert explique que contraindre le joueur à perdre aurait été frustrant, mais permettre à 47 de gagner n’aurait pas été crédible. La décision s’est imposée naturellement pour préserver l’intégrité du personnage et maintenir la cohérence du gameplay. La solution finale consiste à obliger le joueur à concéder le combat lorsqu’un affrontement direct pourrait se profiler, une manière d’éviter toute situation non souhaitée.

Le choix du lieu s’est porté sur l’hôtel Himmapan de Bangkok, déjà présent dans la trilogie. Ce site offrait l’équilibre idéal entre zones publiques, zones privées et niveaux de sécurité nécessaires à une mission d’infiltration. Le décor était familier, mais les objectifs et le contexte ont permis de lui donner une seconde vie adaptée à ce nouveau contenu.

Pour retranscrire la gestuelle emblématique de Bruce Lee, l’équipe n’a pas modifié le moteur Glacier mais a conçu un système dédié au sein de son langage de script visuel. Des animations capturées avec l’aide d’un consultant en arts martiaux et d’un spécialiste mocap ont permis d’atteindre un résultat fidèle au style fluide et précis de l’artiste. L’ensemble a demandé de nombreux ajustements jusqu’à obtenir un rendu cohérent avec l’univers de Hitman.

Certaines armes introduites dans le DLC comme les Kali sticks ou la Dague de Jade ont nécessité un travail structurel particulier. La possibilité de porter deux objets similaires dans le dos, par exemple, n’existait pas auparavant dans le système. Les programmeurs ont dû étendre plusieurs mécaniques pour rendre cet équipement fonctionnel, ce qui prend tout son sens en VR où le joueur peut manier un bâton dans chaque main.

La mission a aussi été pensée pour la VR. Sans entrer dans les détails techniques, Toke Krainert évoque un travail important sur les interactions et le mini jeu de combat afin d’assurer une bonne lisibilité et un confort stable pendant toute la mission. L’ensemble s’inscrit dans l’évolution continue du moteur Glacier, même si cette cible insaisissable n’a pas servi à tester de nouvelles fonctionnalités globales.

Le DLC s’intègre à la Saison du Dragon, un ensemble de contenus thématiques coordonnés en interne. Toke Krainert reconnaît qu’il s’agit davantage d’organisation de production, mais rappelle que chaque élément doit s’inscrire dans une cohérence générale tout en gardant sa propre identité.

Concernant la longévité exceptionnelle de Hitman World of Assassination, il souligne que la série repose sur une base de fans fidèle, construite sur plusieurs générations de jeux. La rejouabilité est au cœur du concept, et le regroupement des trois jeux en une seule expérience renforce encore cet aspect. Les mises à jour régulières et l’ajout de contenu live permettent de conserver un engagement constant.

Toke Krainert confirme également que d’autres hommages culturels pourraient voir le jour à l’avenir, sans pouvoir révéler la moindre direction. Le studio cherche avant tout des personnalités fortes avec lesquelles les joueurs auront envie d’interagir.

L’un des ajouts majeurs de ce contenu repose sur un système de combat inédit qui permet au joueur d’intervenir de multiples manières pendant le tournoi. On peut réorganiser les affrontements, saboter les plans des adversaires, se glisser dans la peau d’un autre combattant ou même remplacer Bruce Lee s’il est temporairement hors d’état de se battre. Ce réseau d’interactions apporte une variété de situations jamais vues dans Hitman.

Enfin, lorsqu’on lui demande la tagline qu’il rêverait de lire dans la presse ou sur les réseaux sociaux, Toke Krainert répond avec le sourire que la formule parfaite serait espionnage aventure corporelle avec Bruce Lee. Une synthèse simple qui résume bien l’esprit de ce contenu singulier.



Le Bruce Lee Pack est accessible gratuitement jusqu'aiu 20 nobvembre et ensuite passera à 4,99 euros. Il est disponible sur PlayStation 5 (avec ou sans PSVR 2), Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PCVR, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone et iPad.